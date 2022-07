Os 12 melhores filmes da Netflix em 2022, segundo o Metacritic

De acordo com avaliações de críticos especializados do Metacritic, os títulos desta lista são os melhores lançados no catálogo da Netflix no ano de 2022. No site, cada nota recebida por um título é convertida em percentual, cujo peso é maior de acordo com a categoria (jogos, filmes, música, programas de televisão). Os usuários também podem cadastrar suas próprias críticas, mas essas notas não são realmente computadas. A Revista Bula reuniu os 12 filmes com maior pontuação no Metacritic. Destaques para “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, de 2022, de Richard Linklater; e “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com as notas atribuídas pelo Metacritic.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

O Soldado que não Existiu, John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Munique: No Limite da Guerra (2022), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

Caranguejo Negro (2022), Adam Berg Divulgação / Netflix Em um mundo pós-apocalíptico, dilacerado pelas mudanças climáticas e pela guerra, seis soldados são enviados para uma perigosa missão por meio do mar congelado. Durante um inverso rigoroso e sem fim, eles devem transportar um pacote contendo um importante objeto que poderá dar fim à guerra. Equipados com armas e patins de gelo, eles não sabem o que estão carregando ou em quem podem confiar.

Olá, Adeus e Tudo Mais (2022), Michael Lewen Katie Yu / Netflix Namorados durante o ensino médio, Clare e Aidan haviam combinado de terminar o romance quando chegasse o momento de ir para a faculdade. Em sua última noite juntos, eles relembram os momentos mais marcantes que viveram juntos, como o dia em que se conheceram, o primeiro beijo e a primeira briga. As lembranças os farão questionar se realmente é necessário separar seus caminhos.