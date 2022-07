5 filmes de romance na Netflix com protagonistas excêntricos que vão te provar que o amor é para todos

Spontaneous (2020), Brian Duffield

Divulgação / Paramount Pictures

Quando alunos do último ano do ensino médio começam a sofrer combustão espontânea, eles começam a perceber que se preocupar com a vida adulta e a sobrevivência pode ser muito mais importante que as inscrições na universidade. Mara e Dylan são dois jovens excêntricos que lutam para permanecerem vivos em um mundo onde cada momento pode ser o último. Um romance inesperado entre eles floresce, enquanto descobrem que viver o hoje é o que mais importa quando não há mais amanhã.