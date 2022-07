O Telefone Preto é um dos melhores filmes de suspense dos últimos anos

Assassinos em série podem nascer em qualquer lugar, mas os Estados Unidos tem fama e números que comprovam como é um lugar prolífico para esse perfil de criminosos. Isso tem, claro, tudo a ver com a forma como a sociedade se comporta, desde a cultura armamentista à forte segregação racial e social, fortalecendo ódios como racismo, misoginia e homofobia, produzindo bullying e a normalização da violência.

Além disso, a truculência policial (embora no Brasil a situação seja ainda mais grave) e o abandono por parte do governo das pessoas mais pobres. Sim, lá existem famílias extremamente vulneráveis, e que, como no Brasil, também vivem em contexto de violência doméstica e vícios em álcool e drogas. Sem falar na pressão para o sucesso, para o American Way of Life que já não existe mais e toda essa ilusão capitalista.

E é bem no meio de todos esses exemplos que encontramos nosso protagonista de “O Telefone Preto”, Finney Shaw, de 13 anos. Ele é um menino pobre de Denver, na década de 1970, cuja mãe morreu, o pai é alcoólatra e violento e a irmã é sensitiva. Eles vivem em uma casinha humilde e sob condições muito modestas. Não bastasse esses problemas, Finney é um garoto bonzinho e pequeno que acaba na mira dos valentões da escola, onde é vítima de seguidas agressões físicas.

Tudo melhora quando ele fica amigo de Robin, um outro garoto de sua idade, que não dá trégua para os meninos violentos da escola. Ele é durão e reage, conseguindo dar boas surras nos autores do bullying.

Mas há uma situação mais preocupante por trás das violências sofridas em casa e na escola por Finney. Um assassino em série chamado ‘O Sequestrador’ tem levado meninos da sua faixa etária. No local onde ele encontra os garotos, deixa um balão preto, mas suas vítimas jamais são encontradas novamente.

Além de um dos agressores da escola ser levado pelo criminoso, Robin também é raptado e, em seguida, é a vez de Finney. Jogado em um quarto escuro e solitário, o menino tem ao seu alcance apenas um colchão para se deitar e um telefone preto preso à parede que, segundo ‘O Sequestrador’, não funciona.

Mas funciona melhor do que ele imagina. Pelo telefone, Finney recebe ligações sobrenaturais dos meninos que já foram mortos pelo assassino em série. Eles dão dicas e pistas de como Finney pode escapar do lugar. A irmã sensitiva do garoto, Gwen, também começa a ter visões que poderão ajudar a polícia a encontrar seu irmão.

“O Telefone Preto” é baseado no conto homônimo de Joe Hill, o filho de Stephen King. Assim como os livros do pai, a história nos mostra que os verdadeiros monstros são seres humanos vivos, não criaturas sobrenaturais ou espíritos de mortos. O suspense dirigido por Scott Derrickson não se propõe a dar sustos no espectador, mas levá-lo a fazer reflexões sobre a violência doméstica e infantil, o desamparo de crianças que precisam se conectar para sobreviver aos ciclos de violência física e psicológica, de traumas, de adultos que duvidam o tempo inteiro das suas palavras. Crianças são seres extremamente invisibilizados e menosprezados e, por isso, além de sua fragilidade, se tornam vítimas corriqueiras da sociedade.

Inspirado na própria infância, Derrickson teve a sensibilidade de traduzir traumas de seu próprio passado neste filme e é isso o que o torna um suspense acima da média. Possui camadas, não apenas uma superfície tola com intuito de caçar sustos na plateia. Ethan Hawke é o destaque nas telas, apesar de suas poucas falas. Nas cenas em que aparece como ‘O Sequestrador’, ele simplesmente nos deixa congelados de terror.

Com uma avaliação de 7,1 no ImdB e 88% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes e 83% da crítica especializada, “O Telefone Preto” é um dos melhores filmes de seu gênero dos últimos tempos e merece algumas horas da sua atenção.

Filme: O Telefone Preto

Direção: Scott Derrickson

Ano: 2022

Gênero: Suspense

Onde assistir: Em exibição nos cinemas

Nota: 9/10