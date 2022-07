10 filmes subestimados da Netflix que são mais inteligentes do que parecem

Quantas vezes assistimos um filme bobinho, engraçado, romântico ou um suspense apenas para passar tempo e suprir nossa necessidade de abstrair a realidade e mergulhar em um mundo de ficção e fantasia e acabamos surpreendidos pela qualidade da obra? Vira e mexe isso acontece comigo, especialmente na Netflix. Sempre que quero ver algo leve para esquecer dos problemas, me deparo com produções adoráveis ou interessantes que acabam tratando de problemas sociais ou familiares, transtornos mentais, traumas, relacionamentos e outros assuntos que me fazem refletir sobre coisas muito relevantes. Se você adora se surpreender com filmes pouco ambiciosos, confira essa lista. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; e “Spiderhead”, de 2022, de Joseph Kosinski. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Spiderhead (2022), Joseph Kosinski Divulgação / Netflix Em uma penitenciária inovadora, administrada pelo brilhante visionário Steve Abnesti, os prisioneiros usam um aparelho implantado cirurgicamente que administra doses de drogas que alteram a mente. Por servir de cobaias, sua sentença é reduzida. Em Spiderhead, não há grades, nem celas ou uniformes, os prisioneiros voluntários podem ser eles mesmos… até mudarem completamente. Às vezes para uma versão melhor. Precisa relaxar? Tem uma droga que faz isso. Não sabe o que dizer? Também tem uma droga que pode resolver. Mas quando os prisioneiros Jeff e Lizzy formam um vínculo, sua jornada rumo à redenção sofre uma reviravolta, pois os experimentos de Abnesti começam a colocar à prova os limites do livre-arbítrio.

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Bettina Strauss / Netflix Natalie Bauer é uma jornalista em Los Angeles que escreve uma coluna de sucesso em que conta sobre seus encontros fracassados com caras de um aplicativo de namoro. Até que um dia ela engata um romance virtual com um homem aparentemente perfeito de outro estado. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Divulgação / IFC Films Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

Spontaneous (2020), Brian Duffield Divulgação / Paramount Pictures Quando alunos do último ano do ensino médio começam a sofrer combustão espontânea, eles começam a perceber que se preocupar com a vida adulta e a sobrevivência pode ser muito mais importante que as inscrições na universidade. Mara e Dylan são dois jovens excêntricos que lutam para permanecerem vivos em um mundo onde cada momento pode ser o último. Um romance inesperado entre eles floresce, enquanto descobrem que viver o hoje é o que mais importa quando não há mais amanhã.

Pássaro do Oriente (2019), Wash Westmoreland Murray Close / Netflix Após parte do corpo de uma mulher desaparecida ser encontrada, Lucy Fly é levada para ser interrogada pela polícia de Tóquio. Ela admite que conheceu a vítima, Lily Bridges, mas dá respostas vagas aos investigadores que a pressionam cada vez mais. Ela começa a ter flashbacks que contam como ela conheceu e se apaixonou por Teiji Matsuda, um fotógrafo de rua misterioso e atraente. Ela também se recorda de como veio a conhecer Lily, uma jovem extravagante e carente. Tudo se complica quando Lucy apresenta Lily a Teiji. Seus traumas passados e sua insegurança a faz empreender tentativas de proteger seu relacionamento ao ponto de provocar tragédias.

Seberg (2019), Benedict Andrews Divulgação / Prokino Filmverleih Em 1968, a atriz Jean Seberg é reconhecida mundialmente e mora em Paris com o marido, Roman Gary, e o filho do casal. Em uma viagem até Los Angeles, ela conhece o ativista afro-americano Hakim Jamal, com quem se envolve romanticamente. Ela também passa a doar dinheiro para a causa. Enquanto isso, Jamal é um alvo do FBI, que o considera subversivo. Não demora para Seberg também entre na mira da agência de investigação. Perseguida, sua vida começa a desmoronar.

Mudo (2018), Duncan Jones Keith Bernstein / Netflix Em Berlim, Leo é um bartender que não consegue falar por causa de um acidente sofrido na infância. Ele se envolve romanticamente com uma stripper do clube onde trabalha. Até que um dia, ela desaparece. Atormentado, ele é forçado a adentrar o submundo da cidade para encontrá-la. Sua persistência em achar sua amada irá perturbar o status quo do crime e resultar em uma batalha feroz entre o bem e o mal.