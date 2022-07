5 diamantes na Netflix que você provavelmente não viu, mas deveria assistir hoje

Muito já se disse e se escreveu a respeito da famigerada “função da arte”. Há quem diga que a função da arte é educar, preparar o homem para o futuro, instigar no homem uma consciência de fazer parte de um todo, de um organismo maior que seu próprio corpo, que sua própria família, seu próprio círculo de amigos, sua cidade, seu país, quem sabe esperando que deixe de caber no próprio planeta. Por outro lado, muitos defendem que a função única da arte é precisamente essa, ser arte. A arte pela arte é arte ao quadrado e, em muitos casos, é muito mais producente quanto a fazer girar a roda da evolução. A vida é um mar proceloso que se atravessa a bordo de uma nau sem casco e é a arte quem pincela com um pouco de beleza essa travessia. A Bula elaborou uma lista com cinco filmes cuja delicadeza do roteiro fazem a gente sonhar — e pensar, e sonhar outra vez. Os títulos se sucedem a partir do ano de lançamento, do mais novo para o mais antigo, e não respeitam critérios classificatórios. Assista, sonhe acordado e reflita.

Paddleton (2019), Alexandre Lehmann Patrick Wymore / Netflix Sozinhos, sem quaisquer vínculos familiares e com alguns problemas sociais, os vizinhos Andy e Mike foram feitos um para o outro. Eles não sabem ao certo o que é a felicidade, mas felicidade para eles é comer pizza congelada todos os dias, assistir a filmes antigos de kung-fu, tentar decifrar enigmas bestas e, claro, praticar paddleton, um jogo inventado pelos dois. A vida nada empolgante desses amigos segue seu curso monótono, mas perene, até que Mike é diagnosticado com câncer no estômago e sente que não vai viver muito mais. A fim de preservar sua qualidade de vida e o pouco que lhe resta de sanidade mental, Mike toma uma decisão: prefere morrer o mais breve possível, enquanto ainda tem saúde, por meio do suicídio assistido, legalizado em alguns estados americanos.

Quién te Cantará (2018), Carlos Vermut Divulgação / Apache Films Lila Cassen é uma estrela pop enigmática, que teve sucesso estrondoso durante os anos 1990. Ela perde a memória após um incidente em uma praia próxima de sua casa. Ao acordar em um hospital, sua dedicada gerente a informa de que ela não canta há 10 anos e que sua fortuna está se esgotando. Sua última esperança é ganhar algum dinheiro com uma turnê de retorno, que agora está ameaçada, já que Lila não sabe como cantar as próprias canções. Felizmente, uma ávida fã e imitadora da cantora, Violeta, está em dificuldades e aceita se passar por Lila sob total sigilo. As duas se tornam íntimas, conforme Lila a ensina a ser como um reflexo no espelho.

My Happy Family (2017), Simon Gross e Nana Ekvtimishvili Tudor Panduru / Netflix “My Happy Family”, coprodução da Geórgia com a Alemanha, instala o espectador na sala de uma típica família tradicional do extremo Leste Europeu, patriarcal e conservadora. Entre eles vive Manana, cinquentona, sem voz, amargurada, oprimida pelo pai, marido e filhos. Ela tenta não enlouquecer em meio a tanta gente dividindo o mesmo espaço, e vai administrando os conflitos que irremediavelmente surgem. Até que resolve dar uma guinada radical, antes que seja tarde demais, e sai de casa, deixando para trás tudo o que tem e as referências sobre o que é a vida em sociedade. A seu favor, a imensa vontade de ser, enfim, feliz, com todos os percalços que essa decisão possa implicar.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Kerry Brown / Netflix Uma viúva solitária e insone decide convidar o vizinho, também viúvo e também insone, para dormir em sua casa. A proposta inusitada, que almeja dar aos dois a chance de uma noite de repouso, deixa o professor aposentado atônito a princípio, mas à medida que eles seguem com a empreitada, esses dois veteranos das dores da alma percebem que começa a florescer uma bela amizade. “Nossas Noites” certamente foi feito sob medida para Robert Redford e Jane Fonda, dois dos maiores expoentes da era de ouro do cinema. Os dois estrelaram dezenas de clássicos, foram premiados com alguns Oscars, contracenaram três vezes e arrebataram público e crítica, trabalhando ora separados, ora juntos, mas sempre apresentando um desempenho admirável.