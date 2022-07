7 filmes na Netflix para um final de semana perfeito

The Mustang (2019), Laure de Clermont-Tonnerre

Divulgação / Ad Vitam

Roman Coleman passou os últimos 12 anos na prisão, após cometer violência doméstica e deixar a companheira com danos cerebrais permanentes. Prestes a retomar sua liberdade, ele deve participar de um programa administrado por um fazendeiro, que permite com que os detentos treinem cavalos selvagens. Roman tem 12 semanas para adestrar o cavalo que lhe foi designado, antes do animal ser vendido em um leilão. Incialmente, Roman passa por muitas dificuldades, mas gradualmente consegue progredir em seu treinamento. Com o passar das semanas, ele e Marquês, o cavalo, acabam se tornando grandes amigos. No entanto, o destino ainda tem preparado para Roman alguns testes.