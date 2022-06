7 filmes que entraram no catálogo da Netflix esse mês e valem cada milésimo de segundo de seu tempo

Se você está constantemente em busca de produções que desafiem sua mente, que enriqueça seu cérebro e faça cada minuto do seu tempo valer, essa é a lista certa para você. A Revista Bula selecionou algumas das novas produções inseridas no catálogo da Netflix que vão conquistar os espectadores. Se você se enquadra no grupo dos exigentes, que não se contentam com um filme bobinho para esquecer dos problemas, mas que está, na realidade, em busca de filmes que apresentem boas problemáticas e façam seus miolos malharem, você está no lugar certo. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “O Soldado que não Existiu”, de 2021, de John Madden; e “Uma Voz Contra o Poder”, de 2020, de Clark Johnson. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Uma Voz Contra o Poder (2020), Clark Johnson PVM Productions / Mongrel Media Nos anos 1990, em Saskatchewan, no Canadá, Percy Schmeiser é um agricultor que trabalha nas terras que são de sua família há gerações. De repente, ele se vê processado por uma empresa de sementes transgênicas por roubar sua propriedade intelectual. Percy não compra sementes, mas segue uma tradição familiar de guardar as melhores sementes de cada colheita. Surpreso e confuso pelas acusações, ele deve se defender nos tribunais, inclusive na Suprema Corte, contra a grande corporação.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

Posto de Combate (2019), Rod Lurie Divulgação / Millennium Media Em um vale isolado, na província de Nurestan, no Afeganistão, um grupo de soldados estadunidenses integram o Posto Avançado de Combate. Cercados por montanhas, o local é altamente vulnerável a ataques talibãs, que são diariamente dispersados. Quando um sangrento conflito, que fica conhecido como Batalha de Kamdesh, ocorre no local, muitas vidas são perdidas, mas a bravura e o heroísmo dos sargentos Clint Romesha e Ty Carter rendem a ambos Medalhas de Honra.

Capitão Fantástico (2016), Matt Ross Divulgação / Mars Distribution Ben e seus filhos vivem na floresta, se alimentam do que caçam, leem livros complexos e rejeitam o estilo de vida capitalista. Eles acreditam que estão lutando para sobreviver em uma sociedade cada vez mais distante da natureza e do conhecimento intelectual. Apesar disso, o filho mais velho, Bodevan, sonha em frequentar uma universidade, enquanto o mais novo, Rellian, quer ser uma criança como todas as outras. A mãe cometeu suicídio recentemente e todos ainda estão impactados com sua ausência. Apesar de não terem sido convidados, a família toda embarca em uma viagem de ônibus para participar do funeral, promovido pelo avô materno aristocrata.