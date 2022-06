7 filmes distópicos na Netflix para você que quer se preparar para sobreviver ao futuro pós-apocalíptico

Se você é do tipo de nerd que adora acompanhar histórias de ficção-científica e não perde nenhum programa ou documentário nos canais de ciência que mostram as inúmeras possibilidades de destruição da humanidade ou do planeta, fique ligado nessa lista que a Revista Bula preparou para você. Aqui, as produções irão te dar uma pequena amostra dessas incontáveis chances que o mundo tem de ser destruído, seja por seus próprios moradores ou por forças externas, como a morte do Sol ou a colisão incontrolável da Via Láctea com a Andrômeda. Enfim, se você acha que o futuro reserva algumas tragédias, como um apocalipse zumbi, uma disputa global pela água ou coisas do tipo, confira esses filmes. Destaques para “Bubble”, de 2022, de Tetsurô Araki; “Amor e Monstros”, de 2020, de Michael Matthews; e “I Am Mother”, de 2019, de Grant Sputore. Os títulos estão disponíveis na Netflix e estão organizados de acordo com o ano de lançamento. Eles não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Bubble (2022), Tetsurô Araki Foto: Divulgação / Netflix A história é ambientada em Tóquio, depois que bolhas que desafiam a lei da gravidade caíram sobre o mundo. Isolada do resto do planeta, a cidade se transformou em um parque de diversões para um grupo de jovens que perdeu suas famílias. Nessa nova realidade, eles travam batalhas de parkour, saltando de prédio em prédio. Um dia, Hibiki, conhecido pelo estilo perigoso nas batalhas, comete um erro e cai no mar afetado pela nova gravidade. Após ser resgatado por Uta, uma garota com poderes misteriosos, a dupla escuta um som que só eles conseguem ouvir. Por que Uta apareceu de repente para Hibiki? O encontro entre os dois leva a uma revelação que poderá mudar o mundo.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Jasin Boland / Netflix Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Divulgação / Netflix Anos após um misterioso evento que extinguiu a população mundial, um robô conhecido como Mãe cria a primeira de uma nova geração de humanos. Filha foi treinada em engenharia avançada e tem habilidades médicas, bem como conhecimentos da filosofia moral. Ela acredita que o mundo foi devastado por doenças graças ao comportamento autodestrutivo dos humanos. Quando uma mulher ferida aparece na eclusa de ar do bunker, implorando por ajuda e dando informações diferentes de Mãe, Filha começa a questionar quem está falando a verdade.

Bird Box (2018), Susanne Bier Saeed Adyani / Netflix O mundo é invadido por criaturas invisíveis que provocam a morte das pessoas. Após testemunhar a perda de sua irmã, Malorie, que está grávida, se refugia em uma casa com outros sobreviventes. Enquanto tentam resistir ao mal desconhecido, o filme intercala cenas do futuro, que mostram Malorie viajando por um rio em meio a uma floresta, cinco anos depois, com dois filhos pequenos, nos quais ela se refere apenas como menino e menina. A intenção, no desenrolar da trama, é mostrar como ela conseguiu sobreviver e para onde está indo com as crianças.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures K é um blade runner que descobre que replicantes podem se reproduzir biologicamente, quando encontra os restos mortais de uma fêmea grávida. O segredo poderia iniciar uma guerra entre as inteligências artificiais e humanos. Em sua investigação, K identifica a replicante como Rachel e descobre que ela tinha um relacionamento com Rick Deckard, outro blade runner. Para evitar que o segredo seja revelado, ele terá de encontrar o ex-agente e destruir todas as evidências do segredo. No meio de sua jornada, ele passa a indagar se ele próprio foi criado ou se nasceu de outra replicante.

Cargo (2017), Ben Howling e Yolanda Ramke Ian Routledge / Netflix Em um mundo pós-apocalíptico, um vírus exterminou quase toda a raça humana. Ao serem contaminadas, as pessoas ainda possuem 48 horas antes de se tornarem mortas-vivas. Andy, sua esposa Kay e a bebê do casal, Rosie, vasculham os detritos do mundo anterior em busca de abrigo e comida e tentam sobreviver à maior ameaça: outros humanos. Quando Rosie é mordida por um dos zumbis, Andy tenta desesperadamente levá-la a um hospital e salvá-la. Mas, no meio do caminho, ela o morde. Andy terá de empreender uma jornada de resistência para encontrar um lugar seguro para Rosie, antes de se transformar em um morto-vivo.