5 novos e belos romances na Netflix que vão te impedir de surtar essa semana

Se você está abarrotado de coisas da faculdade para fazer, cheio de preocupações do trabalho, super estressado com problemas familiares ou pessoais, não sabendo mais como lidar com algumas situações de sua vida, é o momento de parar de pensar em tudo isso e simplesmente desligar sua mente. Sim, não se deixe surtar, porque nada se resolve se você não está com a cabeça boa. Tire um tempinho para descansar, tome um bom banho demorado, peça uma comida ou cozinhe aquilo que está com vontade de comer e se jogue no sofá para assistir esses romances novos e belos que estão disponíveis na Netflix e que vão aquecer seu coração e te fazer lembrar que não existe nada mais importante na vida que o amor. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Ainda Estou Aqui”, de 2022, de Arie Posin; e “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Ainda Estou Aqui (2022), Arie Posin Tina Rowden / Netflix Tessa é uma adolescente que, durante sua infância, pulou por lares adotivos e não acredita mais que merece amor. Após se encontrar com Skylar, um jovem de uma cidade vizinha, seu coração começa a se abrir. No entanto, o casal sofre um acidente de carro. Skylar morre e Tessa sobrevive. Após procurar respostas para o que aconteceu, Tessa passa a acreditar que Skylar está tentando se comunicar com ela. Com ajuda de sua melhor amiga, Tessa tenta se reconectar com Skylar uma última vez.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Toscana (2022), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Theo é um chef de cozinha dinamarquês com negócios para resolver na Toscana. Ele deve viajar até o interior da Itália para vender algumas propriedades herdadas de seu pai. Quando ele conhece Sophia, ela o apresenta uma diversidade de sabores locais e o inspira na cozinha. Enquanto isso, um amor floresce entre eles, fazendo Theo repensar sua vida.