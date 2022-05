7 filmes obrigatórios para assistir durante a vida, disponíveis na Netflix

Dificilmente alguém não conhece algumas das obras desta lista. Elas são verdadeiras obras-primas do cinema e deveriam ser vistas por todos os seres humanos. Aliás, deveria ser considerado crime não vê-las ao menos uma vez na vida. Algumas dessas produções são originais Netflix e outras estão disponíveis no catálogo do streaming e você só deve perdê-las se estiver fora de seu juízo. Então, aproveite enquanto eles estão completamente ao seu alcance. Destaques para “O Irlandês”, de 2019, de Martin Scorsese; “Roma”, de 2018, de Alfonso Cuarón; e “O Lado Bom da Vida”, de 2012, de David O. Russell. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Divulgação / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Carlos Somonte / Netflix Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Divulgação / The Weinstein Company Pat Soltando é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), Michel Gondry Divulgação / Focus Features O solitário Joel finalmente encontra o amor ao conhecer Clementine, uma jovem problemática com medo de se apegar emocionalmente. Quando o relacionamento entre eles começa a ficar turbulento, Clementine decide contratar um serviço chamado “Lacuna”, que irá apagar as memórias que possuem Joel. Ao saber que Clementine realizou o procedimento, ele também contrata a empresa para apagá-la de sua mente.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki Divulgação / Le Studio Ghibli Chihiro está a caminho de mudança para uma nova casa no subúrbio. Quando o pai pega um caminho diferente e para em outra cidade, Chihiro não tem um bom pressentimento. Eles entram em uma casa vazia com uma mesa farta. Os pais de Chihiro decidem comer, enquanto ela sai para explorar a cidade. No caminho, encontra Haku, um menino que a alerta para fugir o mais rápido possível. Quando Chihiro volta para encontrar os pais, eles se transformaram em porcos gigantes.

O Profissional (1994), Luc Besson Divulgação / StudioCanal Matilda é uma menina de 12 anos que abandonou a escola e vive com sua família disfuncional. Um dia, o traficante Norman Stransfield e sua quadrilha assassinam o pai e toda a família de Matilda em um acerto de contas. Ela, que havia se escondido, testemunhou o crime. Matilda é amparada pelo vizinho, Léon, um assassino de aluguel. Antes da chegada da adolescente, ele vivia sozinho e infeliz em seu apartamento, na companhia de uma planta. Ao descobrir que Léon mata pessoas, a menina diz estar apaixonada por ele e pede sua ajuda para se tornar assassina e vingar a morte da família.