9 filmes na Netflix para você assistir quando estiver na deprê e precisar de uma dose de ânimo

Você pode ter acordado se sentindo diferente. Com uma angústia no peito, repensando coisas que fez ou falou. Tentando raciocinar como poderia ter feito diferente ou como as coisas poderiam melhorar. Às vezes não está tudo bem e tudo certo. Não dá para ter sempre um sorriso estampado no rosto. Ou, às vezes, mesmo quando há o sorriso, o coração não está bem. É por dentro que você está aflito. Você não precisa ficar bem de uma hora para a outra. Leve seu tempo, faça a digestão das suas dores e descanse. Agora, se procura algo para levantar seu humor, a Revista Bula pode te ajudar com algumas dicas de filmes alto-astral disponíveis na Netflix e que possuem personagens inspiradores. Destaques para “Granizo”, de 2022, de Marcos Carnevale; “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollet; e “Time do Coração”, de 2022, de Charles Kinnane e Daniel Kinnane. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Granizo (2022), Marcos Carnevale Marcos Ludevid / Netflix Miguel Flores é um meteorologista famoso por suas previsões do tempo. Miguel nunca erra quando se trata de clima. Rico e famoso, ele está prestes a estrelar o principal programa do tempo no país. No entanto, a previsão inaugural feita por Miguel no seu primeiro episódio dá completamente errado, colocando as pessoas contra ele. Ele não consegue prever uma chuva de granizo destruidora, que coloca em risco toda Buenos Aires. Cancelado de todas as formas possíveis, ele tem de fugir para Córdoba, sua cidade natal, onde reencontra familiares e sua filha. A partir de então, acompanhamos sua relação familiar e a redescoberta de sua vida.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Time do Coração (2022), Charles Kinnane e Daniel Kinnane Scott Yamano / Netflix O técnico de futebol profissional, Sean Payton, está de licença administrativa enquanto está sob investigação da NFL, a liga nacional de futebol americano. Ele decide aproveitar o tempo livre para visitar seu filho, que mora em uma pequena cidade do Texas, Connor. Inicialmente, seu plano é ficar apenas por alguns dias. Conforme Sean começa a se interessar pelo time de futebol da escola de Connor, os Warriors, a permanência se prolonga. Ele aceita ajudar a treinar os jovens atletas, mas Connor está um pouco resistente à presença repentina do pai. O que ocorrerá quando Sean for autorizado a voltar ao trabalho? Ele irá se afastar novamente?

Garota Estranha (2021), Umesh Bist Ketan Mehta / Netflix Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser malvista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden Divulgação / Netflix Adri é um jornalista que conhece Carla em um bar. Após uma noite juntos, ela diz que eles não poderão se ver novamente e desaparece. No entanto, ela esquece uma jaqueta com uma pista de onde ele poderia encontrá-la. Adri se dá conta de que Carla é paciente em uma instituição psiquiátrica, onde está internada. Ele se interna na mesma clínica com intuito de ficar próximo da mulher por quem se apaixonou.

Minha Vida Incomoda Muita Gente (2021), Daria Bukvic Wessel de Groot / Netflix Layla é conhecida como Messina, uma jovem que se considera uma perdedora. Sem marido, filhos ou uma carreira, ela é se vê obrigada a ouvir opiniões intrometidas de outras pessoas e sofre com as expectativas de sua família. Enquanto isso, ela tenta descobrir quais são realmente seus desejos e o que a faz feliz.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Jasin Boland / Netflix Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

Sierra Burgess é uma Loser (2018), Ian Samuels Divulgação / Netflix Inteligente, engraçada e espirituosa, Sierra usa seu corpo nada perfeito e seu guarda-roupa fora de moda sem medo de desagradar os outros. Sua confiança causa a inveja de garotas populares, como Veronica, que entrega o número do celular de Sierra para Jamer, fingindo que é o dela. Apaixonada pelo rapaz, Sierra dá continuidade à mentira e não revela que não é Veronica. Quando as coisas fogem do controle, Sierra e Veronica acabam fazendo uma aliança para alcançarem seus interesses pessoais.