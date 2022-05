15 filmes ganhadores do Oscar para ver agora na Netflix

Para muita gente, o Oscar é uma espécie de selo de qualidade. É verdade que a premiação é a maior do cinema no mundo todo e que para ganhar a estatueta, o trabalho deve ser, no mínimo, primoroso. Ninguém leva o homem de ouro para casa se não tiver se entregado de corpo, alma e coração ao seu trabalho. De maquiagem a figurino, efeitos especiais, som, atuação, fotografia e direção, tudo tem que estar acima da média. Por isso, levar em conta se o filme foi indicado ou não e se levou algum prêmio para casa é relevante. Se você está em busca dessas preciosidades laureadas pela Academia, a Revista Bula traz uma lista com apenas ganhadores do Oscar. Destaques para “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; “Mank”, de 2020, de David Fincher; e “História de um Casamento”, de 2019, de Noah Baumbach. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe David Lee / Netflix A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

Mank (2020), David Fincher Gisele Schmidt / Netflix Em uma linha não cronológica, o filme narra os diversos acontecimentos que levaram à concretização de um dos filmes mais aclamados e conhecidos de todos os tempos, “Cidadão Kane”. Acompanhamos o período em que o roteirista Herman J. Mankiewicz, vulgo Mank, vive em um rancho nos arredores de Los Angeles. Ele passa seus dias trabalhando no roteiro de “Cidadão Kane” enquanto luta contra o alcoolismo. O filme havia sido encomendado por Orson Welles em um acordo que incluía um prazo de 90 dias para a conclusão do script e vetava qualquer crédito a Mank.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Divulgação / Netflix Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Carlos Somonte / Netflix Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins Divulgação / Annapurna Pictures O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures K é um blade runner que descobre que replicantes podem se reproduzir biologicamente, quando encontra os restos mortais de uma fêmea grávida. O segredo poderia iniciar uma guerra entre as inteligências artificiais e humanos. Em sua investigação, K identifica a replicante como Rachel e descobre que ela tinha um relacionamento com Rick Deckard, outro blade runner. Para evitar que o segredo seja revelado, ele terá de encontrar o ex-agente e destruir todas as evidências do segredo. No meio de sua jornada, ele passa a indagar se ele próprio foi criado ou se nasceu de outra replicante.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros O filme se passa na Segunda Guerra Mundial e narra três histórias. Uma delas é a de Tommy, um jovem soldado que sobrevive a uma emboscada alemã, mas fica ilhado em Dunkirk com outros milhares de soldados. Suas inúmeras tentativas de fuga são frustradas por ataques de bombardeiros da Luftwaffe. Em outra, o marinheiro Dawson se une a centenas de civis que possuem barcos em uma tentativa desesperada de resgatar os soldados presos na praia. Na terceira, Farrier é um piloto de caça com a missão de destroçar bombardeiros alemães que atacam Dunkirk. No entanto, um imprevisto acontece e seu combustível acaba no ar.

Uma Mulher Fantástica (2017), Sebastián Lelio Divulgação / Ad Vitam Marina é uma mulher trans, que trabalha como garçonete e está apaixonada por seu amante, Orlando, um homem separado, rico e muitos anos mais velho. Quando Orlando sofre um aneurisma e morre na mesa de cirurgia, ela passa a ser tratada com desconfiança por todos. Primeiro, Marina é chamada de “ele”, porque sua identidade ainda não foi alterada. Orlando possuía hematomas pelo corpo, pois havia caído de uma escada, após ter o aneurisma. Interrogada e tratada como suspeita de um crime pelos policiais, Marina se vê expulsa do apartamento em que morava com o namorado, proibida de ir ao velório e submetida a situações humilhantes.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Jaap Buitendijk / Paramount Pictures Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.

O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson Divulgação / Universal Pictures Jack é um menino esperto de 5 anos, cuidado e protegido por sua amorosa mãe. Ela se dedica a fazê-lo feliz, o enchendo de carinho, criando brincadeiras e contando histórias. O incomum é que a mãe é refém de um homem que a mantém há anos em cativeiro, e o filho é fruto de uma relação não consentida com seu captor. Ambos vivem em confinamento em um porão e Jack jamais conheceu o mundo exterior. Conforme o menino cresce e se torna mais curioso, ela percebe que não será possível continuar fingindo que está tudo bem. Então, eles criam um plano arriscado para que fujam de seu sequestrador.

O Regresso (2015), Alejandro G. Iñárritu Kimberley French / 20th Century Studios Na fronteira americana, durante o início do século 19, o caçador Hugh Glass guia uma expedição de captura de peles, liderada pelo Capitão Andrew Henry. Depois de testemunhar o assassinato de grande parte de seu grupo por indígenas, Glass se vê brutalmente atacado por um urso enquanto explorava a floresta. Abandonado para morrer por seus companheiros remanescentes, Glass luta para sobreviver e se vingar.

Ex-Machina (2014), Alex Garland Divulgação / Universal Pictures Caleb trabalha no maior site de buscas da internet como programador. Um dia, ele é selecionado para fazer uma visita ao bilionário recluso Nathan, que vive em uma mansão nas montanhas. Quando chega na residência, é convidado a realizar um teste de relacionamento com uma inteligência artificial criada pelo bilionário, chamada Ava. Caleb e a robô se afeiçoam um pelo outro com o passar dos dias, até que ela provoca um blecaute e alerta o visitante de que Nathan não é uma pessoa de confiança.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Divulgação / The Weinstein Company Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.