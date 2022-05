6 diamantes escondidos na Netflix, perfeitos para um domingo em casa

Não perca seu domingo jogado na cama, babando no travesseiro sem fazer absolutamente nada. Faça seu dia render assistindo um bom filme que você ainda não viu no catálogo da Netflix. Algumas produções ficam por lá escondidinhas, mas valem muito o tempo gasto. Você nem vai precisar procurar muito, porque a Revista Bula já te manda as melhores dicas de obras cinematográficas disponíveis na plataforma. Destaques para “A Sun” (2019), de Mong-Hong Chung; “Quem Com Ferro Fere” (2019), de Paco Plaza; e “O Vazio do Domingo” (2018), de Ramón Salazar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Batalha Esquecida (2020), Matthijs van Heijningen Jr. Levitate Film / Netflix Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Taicca / Netflix O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Quem Com Ferro Fere (2019), Paco Plaza Divulgação / Atresmedia Cine Mario é um homem admirado na comunidade, está prestes a se tornar pai, e trabalha como enfermeiro em um asilo. Um dia, Mario recebe um novo paciente: Antonio, um ex-líder do tráfico, liberado da prisão por estar muito doente. Aparentemente, Mario trata o idoso muito bem, mas guarda um profundo desejo de vingança, pois há anos ele perdeu um irmão que trabalhava como traficante para Antonio.

O Vazio do Domingo (2018), Ramón Salazar Caramel Films / Netflix Chiara foi abandonada por sua mãe biológica, Anabel, há três décadas. Um dia, ela decide procurar pela mãe e lhe propõe algo inusitado: que as duas passem dez dias juntas em uma vila remota entre a Espanha e a França. Anabel aceita e o convite e, a partir desse encontro, o filme destrincha a relação dessas duas mulheres que, apesar de serem mãe e filha, não se conectam há muitos anos.

Steel Rain (2018), Woo-seok Yang Divulgação / Divulgação Eom Chul-Woo, um ex-agente da Coreia do Norte, é chamado de volta ao trabalho para trabalhar na proteção do líder do país, que está sendo ameaçado por ser favorável à reunificação das Coreias. Mas, o governo é derrubado por um golpe de estado e Eom Chul-Woo foge com o líder, que está gravemente ferido, para a Coreia do Sul. Lá, ele trabalha em conjunto com o serviço de inteligência local para evitar o início de uma guerra nuclear.