Os melhores filmes que estreiam no Amazon Prime Video em maio de 2022

Os cinéfilos de plantão adoram cada semana que se inicia, porque, com elas, vêm as estreias dos streamings. São muitas novidades para acompanhar ao longo do mês e, para que nenhuma passe despercebida, a Revista Bula traz várias listas para te contar dos lançamentos. Nesta, selecionamos algumas das melhores produções do Amazon Prime Video para você anotar na sua agenda o que vem no decorrer de maio. Fique ligado e confira as novas produções. Destaques para “Emergency”, de 2022, de Carey Williams; “Moonfall: Ameaça Lunar”, de 2022, de Roland Emmerich; “O Peso do Talento”, de 2022, de Tom Gormican. Os títulos do Prime Video estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Emergency (2022), Carey Williams SXSW / Amazon Studios É o último ano de faculdade de Carlos, Sean e Kunel. Eles decidem fazer uma turnê lendária por todas as principais festas do campus. No entanto, eles descobrem uma garota branca, chamada Emma, desmaiada em sua sala de estar. Eles pensam em chamar a polícia, mas começam a pesar as percepções e consequências de dois negros e um latino serem encontrados com uma garota branca inconsciente dentro de casa.

Moonfall: Ameaça Lunar (2022), Roland Emmerich Divulgação / Lionsgate Films Quando a Lua passa a orbitar fora de seu curso e traça uma rota de colisão com a Terra, a executiva da Nasa, Jo Fowler, acredita que sabe o que deve ser feito para salvar a vida de todos no planeta. Ela deve se unir ao astronauta Brian Cooper e ao teórico conspiracionista K. Houseman para partir em uma missão espacial renegada. Durante sua jornada, a mudança de curso da Lua irá se mostrar um problema maior do que eles calculavam.

O Peso do Talento (2022), Tom Gormican Katalin Vermes / Lionsgate Um decadente e financeiramente falido Nicolas Cage aceita uma oferta de 1 milhão de dólares para ir a uma festa de aniversário de um fã muito fanático e perigoso, o milionário chefe do tráfico de drogas Javi Gutierrez. Tudo toma um rumo inesperado, quando o ator é recrutado pela CIA e forçado a encarnar vários de seus personagens icônicos das telas para salvar a si mesmo e seus entes queridos.