10 melhores filmes da Marvel

O universo cinematográfico da Marvel (MCU) já entrou para História. Nunca houve nada parecido. São dezenas de filmes, séries e curtas-metragens integrados em uma única grande e coesa, na medida do possível, narrativa. Certamente nem tudo é bom. Na maioria são obras mediadas e alguns são muito ruins, mas o conjunto possui um peso tão grande que dilui esses elos mais fracos.

Tudo começou em 2008, com o lançamento do primeiro “Homem de Ferro”. Foi um sucesso de público e crítica. O filme concorreu em algumas categorias técnicas na cerimônia de 2009. Perdeu em todas. Curiosamente, foi o ano em que “O Cavaleiro das Trevas”, de Christopher Nolan, deveria ter sido indicado e não foi. O descontentamento foi tão grande que a partir de 2010 a Academia de Hollywood subiu de cinco para dez filmes indicados na categoria principal. O vencedor de 2009 foi “Quem Quer Ser um Milionário?”, um bom filme, mas não necessariamente brilhante. O segundo capítulo da trilogia do Batman de Nolan é melhor e mais importante. Mas “Quem Quer Ser um Milionário?” é melhor do que os grandes filmes da Marvel, como “Homem de Ferro”, “Capitão América: Soldado Invernal”, “Vingadores: Ultimato” ou “Pantera Negra”, que também concorreu ao Oscar? Acho que é possível dizer que sim.

Mas quais são os melhores filmes do MCU? Os dez melhores? No vídeo linkado respondemos essa pergunta, aproveitando o esquenta para “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, dirigido por Sam Raimi, da primeira trilogia do Homem-Aranha, filme com personagem da Marvel, mas que não faz parte do MCU. Ou faz, considerando os eventos de “Homem-Aranha Sem Volta Para Casa”. Aliás, um filme muito divertido. Será que é um dos dez melhores? Clique no vídeo para descobrir.

Seja como for, uma coisa é certa. Qualquer dos filmes citados será melhor do que “Green Book” e “No Ritmo do Coração”, duas comédias dramáticas simpáticas, mas sem nada de especial.