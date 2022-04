7 filmes novos na Netflix para discutir na mesa do bar nesse final de semana

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (2022), Emma Cooper

Divulgação / Netflix

Um mergulho profundo na vida de Marilyn Monroe, vídeos e áudios da celebridade contam o lado de sua história que ela nunca conseguiu contar. O caso em torno de sua morte foi reaberto em 1982, mas as entrevistas para apurar as circunstâncias não viram a luz do dia até este documentário. Segredos da noite da morte de Marilyn deixam a história obscura e dificultam as respostas. Embora o documentário não consiga preencher todas as lacunas, ele lança todas as teorias conspiratórias que sobreviveram desde a morte terrível e misteriosa da atriz, em 1962.