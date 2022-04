10 filmes mais vistos da história da Netflix

O Global Top 10 da Netflix sempre está em atualização, mas as últimas semanas revelaram que novos títulos entraram na lista dos mais assistidos do streaming, enquanto outros saíram do ranking. A métrica é feita por uma empresa de tecnologia terceirizada, a EY, que mede quais produções que viram tendência na plataforma. Semanalmente são realizados novos cálculos, mas no último mês houve uma grande mudança na preferência da audiência, que fez com que filmes como “Enola Holmes”, “Paternidade” e “O Poço” fossem chutados do ranking. Acompanhe agora as novas produções mais bem-sucedidas do streaming em todos os países do mundo. Destaques para “Alerta Vermelho”, de 2022, de Rawson Marshall Thurber; “Não Olhe para Cima”, de 2022, de Adam McKay; e “Bird Box”, de 2018, de Susanne Bier. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ranking de mais para menos assistidos.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber Frank Masi / Netflix Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Divulgação / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Bird Box (2018), Susanne Bier Saeed Adyani / Netflix O mundo é invadido por criaturas invisíveis que provocam a morte das pessoas. Após testemunhar a perda de sua irmã, Malorie, que está grávida, se refugia em uma casa com outros sobreviventes. Enquanto tentam resistir ao mal desconhecido, o filme intercala cenas do futuro, que mostram Malorie viajando por um rio em meio a uma floresta, cinco anos depois, com dois filhos pequenos, nos quais ela se refere apenas como menino e menina. A intenção, no desenrolar da trama, é mostrar como ela conseguiu sobreviver e para onde está indo com as crianças.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Resgate (2020), Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Tyler Rake é um mercenário e recebe a missão de resgatar o filho do maior traficante da Índia, sequestrado pelo maior líder do narcotráfico de Bangladesh, Amir. Após conseguir recuperar o jovem do cativeiro, as fronteiras do país são fechadas pelo sequestrador, que inicia uma caçada à dupla. Os contratantes pedem, então, para que Rake deixe o indefeso rapaz para trás para se salvar, mas sua dignidade e as lembranças do próprio filho já morto o impedem de abandonar o garoto.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Tyler Rake é um mercenário e recebe a missão de resgatar o filho do maior traficante da Índia, sequestrado pelo maior líder do narcotráfico de Bangladesh, Amir. Após conseguir recuperar o jovem do cativeiro, as fronteiras do país são fechadas pelo sequestrador, que inicia uma caçada à dupla. Os contratantes pedem, então, para que Rake deixe o indefeso rapaz para trás para se salvar, mas sua dignidade e as lembranças do próprio filho já morto o impedem de abandonar o garoto.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Kimberley French / Netflix Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Divulgação / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

A Barraca do Beijo 2 (2020), Vince Marcello Marcos Cruz / Netflix Noah agora está em Harvard, enquanto Elle está no último ano do ensino médio e luta para se adaptar à rotina sem ele. Grande parte de seu tempo é gasto com o amigo Lee e sua namorada, Rachel. Quando Elle viaja em um fim de semana para encontrar Noah em Boston, ela se sente insegura ao conhecer Chloe, nova amiga do rapaz. Ao retornar para casa, suas dúvidas crescem e ela se convence de que a menina é uma ameaça. Enquanto isso, um novato, chamado Marco, entra para escola e quer disputar um concurso de dança de videogame com Elle como parceira.

Esquadrão 6 (2019), Michael Bay Christian Black / Netflix Um bilionário e filantropo decide fingir sua própria morte e convocar seis pessoas de diferentes partes do mundo para formar um esquadrão. Cada vigilante tem um talento especial e eles são escolhidos pelo desejo de abandonar o passado para se tornarem “fantasmas”. A equipe planeja atacar o regime ditatorial do Turgistão, promover a revolução no país e colocar um novo presidente no poder.