10 melhores filmes disponíveis no Amazon Prime Video

O Prime Video pode não ter a vasta quantidade de filmes disponíveis na Netflix, mas se há algo que a plataforma preza é pela qualidade de suas produções. Por esse motivo, não é difícil encontrar filmes celebrados entre críticos e premiados no Oscar. Há dezenas de produções de cineastas renomados e clássicos do cinema que são imperdíveis. A Revista Bula separou as melhores obras dos últimos anos para você conferir na plataforma. Destaques para “A Lenda do Cavaleiro Verde”, de 2021, de David Lowery; “Apresentando os Ricardos”, de 2021, de Aaron Sorkin; e “No Ritmo do Coração”, de 2021, de Sian Heder. Os títulos disponíveis no Prime Video estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Lenda do Cavaleiro Verde (2021), David Lowery Quando um ser místico, chamado Cavaleiro Verde, invade a festa de Natal do rei, Gawain é desafiado. A criatura diz que aquele que ousar desferir um golpe de espada contra ele, terá de esperar um ano para receber o mesmo golpe em si próprio. Gawain aceita o desafio e corta a cabeça do Cavaleiro Verde, que se recompõem e promete retornar no ano seguinte para cobrar sua barganha. Então, Gawain parte para um ano de aventuras incríveis em que, ao final, terá de enfrentar o Cavaleiro Verde mais uma vez.

Apresentando os Ricardos (2021), Aaron Sorkin Lucille Ball e Desi Arnaz se tornam o casal mais assistido dos Estados Unidos ao serem protagonistas da sitcom “I Love Lucy”. O filme segue a dupla durante uma semana particularmente tumultuada no set de filmagem do programa, revelando por meio de flashbacks como o relacionamento entre eles começou. Enquanto um colunista de fofocas tenta associar Lucille ao comunismo, no auge do macarthismo, rumores de que Desi está tendo um caso extraconjugal toma as capas de revistas. Diante da crise, o show deve continuar?

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

O Espião Inglês (2020), Dominic Cooke Greville Wynne é um empresário britânico recrutado por Dickie Franks, do MI6, e a agente da CIA Emily Donovan, para se encontrar com Oleg Penkovski, um agente russo, para coletar informações para o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis cubanos. Sem treinamento formal e preocupado com sua família, Wynne recusa a oferta. Mas não demora para que sua ambição o atraia para o esquema de espionagem que irá durar, pelo menos, dois anos.

Adoráveis Mulheres (2019), Greta Gerwig Quando mais jovens, as irmãs Jo, Meg, Amy e Beth são extremamente unidas, apesar de suas enormes diferenças de personalidades. Jo é moderna, independente e sonha em se tornar escritora, enquanto Meg deseja encontrar o amor de sua vida e se casar. Amy é apaixonada em Theodore, um amigo e vizinho que nunca escondeu seu apreço por Jo, já a mais nova, Beth, é uma jovem tímida com talento para o piano. Sete anos mais tarde, as irmãs são colocadas em uma encruzilhada quando seus interesses amorosos e profissionais as colocam como rivais.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

O Preço da Verdade (2019), Todd Haynes Robert Billot é um advogado em Cincinnati e trabalha em uma empresa que representa grandes corporações. Contra a vontade de seu escritório, ele ajuda um humilde criador de gado de Parkersburg, Wilbur Tennant, a processar a DuPont, responsável pela contaminação e morte de quase 200 vacas de sua fazenda. Conforme as investigações de Billot avançam, os danos provocados pela empresa na cidade se mostram mais nocivos que aparentam. Billot e Tennant estão dispostos a provar que a DuPont, maior empregadora da região, tem provocado câncer, cinomose e outros malefícios para os habitantes.

O Som do Silêncio (2019), Darius Marder Rubem é baterista de uma banda de punk-rock e ex-viciado em heroína. Sua audição está se deteriorando rapidamente, trazendo um fim abrupto para sua carreira musical. Sem condições financeiras para custear uma cirurgia que talvez sequer recupere sua audição, Rubem é levado por Lou, sua namorada e colega de banda, a uma clínica onde surdos vivem em uma comunidade. O filme detalha sua jornada para a aceitação de sua condição.