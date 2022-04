5 filmes na Netflix para entender por que Freeza matou o Kuririn

Resgate (2020), Sam Hargrave

Tyler Rake é um mercenário e recebe a missão de resgatar o filho do maior traficante da Índia, sequestrado pelo maior líder do narcotráfico de Bangladesh, Amir. Após conseguir recuperar o jovem do cativeiro, as fronteiras do país são fechadas pelo sequestrador, que inicia uma caçada à dupla. Os contratantes pedem, então, para que Rake deixe o indefeso rapaz para trás para se salvar, mas sua dignidade e as lembranças do próprio filho já morto o impedem de abandonar o garoto.