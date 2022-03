10 filmes misteriosos no Amazon Prime Video para treinar suas habilidades de Sherlock Holmes

Meu Filho (2021), Christian Carion

Edmond Murray trabalha para uma indústria petroleira no exterior e, por isso, fica três anos distante de seu filho, Ethan. Ao saber que o menino foi dado como desaparecido, ele retorna a Camp Lochy para reencontrar sua ex-mulher, Joan, e o investigador do caso, Roy. Quando as buscas na área pela criança falham, a polícia passa a tratar o caso como sequestro. Quando a investigação passa a desconfiar que o sequestro de Ethan tem a ver com o trabalho de Edmond, o pai vai até as últimas consequências para recuperar a criança.