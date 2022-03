10 bons filmes na Netflix para assistir quando estiver se sentindo para baixo

Talvez no seu trabalho as coisas não tenham ido tão bem nos últimos dias. Ou, quem sabe, sua família está passando por problemas. Pode ser que você esteja preocupado com um relacionamento com alguém que você goste ou com um amigo, que não está ido nada bem. Enfim, seja lá qual for sua preocupação, tire um momento para esquecer. Cuide de sua saúde mental e tente deixar de lado, mesmo que por algumas horas, suas ansiedades. A Revista Bula traz uma lista de filmes relaxantes e engraçados que vão jogar seu humor lá para cima, quando a gravidade estiver te puxando para baixo. Destaques para “Aziz Ansari: Nightclub Comedian”, de 2022, de Aziz Ansari; “Madea: O Retorno”, de 2022, de Tyler Perry; e “Mesa para Quatro”, de 2022, de Alessio Maria Federici. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Aziz Ansari: Nightclub Comedian (2022), Aziz Ansari Em uma noite comum no The Comedy Cellar, em Nova York, o público é surpreendido pela presença do comediante que hoje vive recluso, Aziz Ansari. A gravação foi realizada em dezembro de 2021, quando a onda da ômicron de Covid-19 se espalha ampla e rapidamente por toda a cidade, apesar da vacinação. Então, talvez sair de casa não seja a melhor decisão a se tomar. Aziz, que agora mora em Londres, após se envolver em um escândalo de assédio sexual, aparece de surpresa no clube de comédia trazendo verdades difíceis de engolir sobre a pandemia, o negacionismo, o cancelamento e a geração atual.

Madea: O Retorno (2022), Tyler Perry O bisneto de Madea irá se formar na faculdade e o evento promete unir toda a família novamente. Madea prepara a casa para receber todos os parentes, que em breve estarão na cidade para as comemorações. No entanto, segredos que emergem do escuro ameaçam a paz familiar. Enquanto a alegria de todos está em perigo, Madea não está com paciência para drama.

Mesa Para Quatro (2022), Alessio Maria Federici Luca e Sara preparam um almoço para seus amigos. Quando os convidados de Luca, Dario e Matteo, chegam cedo demais, o casal decide adiantar algumas informações sobre as colegas de Sara. Giulia seria uma matemática confiante e atraente, enquanto Chiara seria uma garota amigável e espontânea. Os amigos de Luca acreditam que o casal está tentando alcovitá-los, mas Luca e Sara negam. Então, eles começam a desdobrar uma conversa sobre quatro prováveis resultados do encontro.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (2022), Jeong-hoom Kim No século 14, durante a dinastia Joseon, a capitã de navio Hae-Rang encontra um mapa de um tesouro que havia sido transportado do palácio real e que se perdeu no mar. A bordo também está um grupo de bandidos liderados por Wu-Mu-Chi, autoproclamado o maior espadachim de Goryeo. Eles possuem uma aliança pouco confiável para encontrarem o tesouro perdido e os criminosos planejam tomar o controle do navio de Hae-Rang. A jornada é recheada de trapaças, contratempos e motins.

Time do Coração (2022), Charles Kinnane e Daniel Kinnane O técnico de futebol profissional, Sean Payton, está de licença administrativa enquanto está sob investigação da NFL, a liga nacional de futebol americano. Ele decide aproveitar o tempo livre para visitar seu filho, que mora em uma pequena cidade do Texas, Connor. Inicialmente, seu plano é ficar apenas por alguns dias. Conforme Sean começa a se interessar pelo time de futebol da escola de Connor, os Warriors, a permanência se prolonga. Ele aceita ajudar a treinar os jovens atletas, mas Connor está um pouco resistente à presença repentina do pai. O que ocorrerá quando Sean for autorizado a voltar ao trabalho? Ele irá se afastar novamente?

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

Um Ninho a Dois (2021), Theodore Melfi Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Dumplin’ (2018), Anne Fletcher Willowdean é uma adolescente plus size que vive às sombras de sua mãe, Rosie, uma ex-miss. Rosie se mantém ocupada organizando esse tipo de competição e não tem muito tempo para a filha. Cansada de ser deixada de lado, Willowdean e sua melhor amiga, Ellen, decidem participar de um concurso promovido por Rosie como forma de protesto. Inspiradas por Willowdean, outras meninas que não são consideradas padrões de beleza para estes eventos decidem se inscrever como manifestação.