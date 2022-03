5 filmes quase perfeitos na Netflix que todo mundo deveria assistir

Se você procura por produções que te conduzirão por viagens maravilhosas pelo mundo da criatividade, belas atuações, roteiros interessantes e autênticos, pode embarcar nesse navio com a gente! Aqui, não haverá turbulência, apenas ondas tranquilas e pacíficas que irão acalmar sua alma e elevar seu espírito artístico. Essas produções quase perfeitas vão ser o alimento perfeito para sua alma faminta por alguns dos filmes mais deliciosos da sétima arte. Destaques para “Adam by Eve: A live in Animation”, de 2022, de Nobutaka Yoda; “The House”, de 2022, de Paloma Baeza e Emma De Swaef; e “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Adam by Eve: A live in Animation (2022), Nobutaka Yoda A estudante de ensino médio Aki está procurando por sua amiga, Taki, que desapareceu após compartilhar um estranho sonho, em que a figura mitológica de um Hitotsume aparece e a ataca. Aki embarca em uma jornada para encontrar a amiga, mas os riscos são muito maiores que ela imaginava, quando Aki chega a Shubuya e percebe que fantasia e realidade se misturam.

The House (2022), Paloma Baeza e Emma De Swaef Uma antologia de filmes que gira em torno de uma casa e os eventos sobrenaturais que ocorrem no local, atormentando os proprietários que lá vivem. O primeiro se passa em 1800, quando uma família se muda para a propriedade em busca de uma nova vida. Infelizmente, o que eles encontram é uma passagem só de ida para um antro de loucura. A segunda se passa no presente. Um corretor de imóveis conserta a casa de acordo com os padrões modernos para conseguir vendê-la. Já o terceiro nos leva para o futuro, após uma série de eventos de inundações que devastou o mundo, a casa se mantém em pé em uma ilha urbana solitária. Uma senhora tenta consertar o lugar e trazer de volta sua beleza de outrora, enquanto exige que os inquilinos paguem aluguel.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Mães Paralelas (2021), Pedro Almodóvar Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.