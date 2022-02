5 filmes para assistir hoje na Netflix e perder o fôlego

Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright

Baby é um jovem coagido por Doc, um chefe do crime, a ser motorista de fuga em grandes assaltos. Suas duas grandes paixões são direção e música, que faz com que ele não escute um zumbido no ouvido, que surgiu após um acidente na infância. A música também o ajuda a ser um melhor condutor de fugas. Ao conhecer a garçonete Debora, Baby deseja sair do crime e viver sua vida ao lado da garota que ama e livre das ameaças de Doc.