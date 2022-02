7 filmes recentes na Netflix que o farão dormir de olhos abertos

Se você não se assusta fácil e não perde o sono por qualquer coisa, vai poder se esbaldar com essa lista de produções aterrorizantes que a Revista Bula separou. Agora, tem gente que adora mesmo uma emoção e um bom susto. Aqui também é seu lugar. Essa seleção de filmes é para fortes e corajosos, que não têm medo de fugir do terrível mundo da realidade para uma ficção ainda pior. Todas as produções dessa lista estão disponíveis na Netflix. Basta convidar os amigos, pedir a comida e dar o play. Entre os destaques, “O Massacre da Serra Elétrica”, de 2022, de David Blue Garcia; “Dois”, de 2021, de Mar Targarona; e “Segredos nas Paredes”, de 2021, de Wisit Sasanatieng. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Massacre da Serra Elétrica (2022), David Blue Garcia Um grupo de amigos chega à cidade de Horlow, no Texas, desavisados de que o local foi palco para matanças sangrentas décadas atrás. O assassino continua vivo e escondido, até que o grupo involuntariamente perturba seu sossego. Será a oportunidade perfeita para que o canibal que empunha a serra elétrica reacenda sua vontade de matar.

Dois (2021), Mar Targarona Sara e David são dois estranhos que acordam nus em um quarto e costurados pelo abdômen. Embora seu primeiro impulso seja se separar, não é algo que é de seu controle. Então, eles decidem percorrer a sala e procurar por algum tipo de pista que explique a razão pela qual seu sequestrador os escolheu para um experimento tão macabro. Logo eles descobrem que estão sendo filmados. Sara e David não possuem outra escolha, senão colaborar para cumprir tarefas básicas, como se movimentar, beber água ou urinar, enquanto procuram desesperadamente por uma maneira de se libertarem.

Segredos nas Paredes (2021), Wisit Sasanatieng Quando a mãe dos adolescentes Pim e Putt sofre um grave acidente e fica internada, eles são obrigados a passarem alguns dias na casa dos avós, com quem não tinham contato. Na residência, eles encontram um buraco na parede que ninguém mais parece enxergar. Pim e Putt decidem investigar esse estranho fenômeno, mas suas descobertas conduzem a segredos sinistros e sobrenaturais de sua família.

Alive (2020), Il Cho Jun-u é um jogador profissional de videogame que vive em um complexo de apartamentos em Seul. Quando um vírus misterioso transforma a população em monstros comedores de cérebro, Jun-u está obstinado a sobreviver. Isolado dentro de casa com um estoque de mantimentos, ele registra sua jornada emocional em vídeos. Quando tudo parece estar perdido, a situação bem mais calamitosa, a comida quase no fim e sua saúde menta à beira de um colapso, Jun-u descobre que outra inquilina também luta pela sobrevivência isolada em outro apartamento, de uma forma muito mais astuta e planejada que ele.

Bulbbul (2020), Anvita Dutt Bulbbul é uma garotinha de espírito livre, que adora escalar árvores e criar histórias de terror com seu amigo Satya. Quando ela é prometida a Indranil, irmão mais velho do menino, e que tem o dobro de sua idade, ela é obrigada a deixar sua infância de lado para se tornar uma noiva criança. O noivo de Bulbbul ainda tem um irmão gêmeo, Mahendra, que tem problemas mentais e alimenta uma paixão obsessiva pela menina. Por ciúme de Bulbbul, Indranil envia Satya para a Inglaterra. Anos depois, quando ele retorna para casa, descobre que uma bruxa de uma lenda, uma chudail, tem se vingado dos homens da vila e os matado. Inclusive, uma de suas vítimas foi um de seus irmãos.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.