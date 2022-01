12 melhores filmes dos últimos 10 anos, disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix

1917 (2019), Sam Mendes

A história de “1917” é simples como a de tantos outros filmes do mesmo gênero. Dois jovens soldados ingleses são incumbidos de uma árdua missão: precisam entregar uma mensagem que manda parar um ataque que custaria a vida de 1.600 homens, incluindo o irmão de um deles. Qualquer semelhança com “O Resgate do Soldado Ryan”, por exemplo, é mera coincidência. Aqui, a trama é levada de um jeito mais intimista, valorizando os conflitos que indelevelmente surgem entre os dois, as hesitações de cada um quanto ao êxito da tarefa, sempre premidos pelo tempo, assim como em “Dunkirk”. Os pontos de contato se diluem aí, no entanto. O filme apresenta uma sutileza própria das obras-primas — principalmente quando abordam temas tão ingratos —, e, se você piscar num determinado frame, perde detalhes preciosos.