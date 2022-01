De Casablanca a Coringa, de Joaquin Phoenix, 10 filmes fundamentais para ver, no Amazon Prime Video, esse final de semana

Casablanca (1942), Michael Curtiz

Rick Blaine é um americano sarcástico, dono de um bar em Casablanca, no Marrocos. O local é constantemente usado para esconder alguns refugiados que tentam escapar do nazismo. Entre eles, Victor Laszlo, líder da resistência tcheca e procurado pelo major da SS, Strasser, que está fazendo pressão sobre Rick. Victor chega a Casablanca acompanhado de sua esposa, Ilsa, que coincidentemente tem uma história com o americano. Eles tiveram um caso de amor no passado, no qual Rick jamais superou. Ele terá de escolher entre salvar o marido do amor de sua vida ou entregá-lo aos alemães