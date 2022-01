Hemingway, Dostoiévski… Conheça escritores que adoravam apostar

Fiódor Dostoiévski

Muito já foi escrito sobre a relação que Dostoiévski tinha com os jogos de azar, com relatos de próprio punho, inclusive. Há relatos de que o autor de livros como “Crime e Castigo”, “Os Irmãos Karamazov” e “O Idiota” perdeu boa parte do dinheiro que ganhou, na vida, apostando. O russo considerava as apostas o único passatempo que, também, poderia levar à obtenção de lucro, apesar dos riscos inerentes à prática.



O vínculo de Dostoiévski com os jogos de azar começou depois que ele se formou no colégio e precisava ganhar dinheiro rápido. Ele começou com dominó e sinuca, mas depois ficou apaixonado pela roleta. Esse vínculo, inclusive, resultou em um livro: “Um Jogador”, publicado em 1866 e considerado uma de suas obras-primas. É uma narrativa, em primeira pessoa, que descreve os efeitos destrutivos do vício em jogos.