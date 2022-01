7 filmes divertidos da Netflix para assistir na chegada do ano novo e deixar 2022 muito mais leve e agradável

Há quem queira chegar em 2022 de frente para o mar e rezando para as entidades por um ano melhor. Também há quem queira estar cercado de uma multidão de pessoas, brindando com uma boa champagne e um lookinho branco da paz. Outros preferem estar cercados da família e de um jantar pomposo. Mas, também tem aqueles que só querem estar sossegados, no conforto do lar, vendo um filminho na Netflix e comendo alguma porcaria qualquer, longe das agitações e do luxo. Se você se encaixa nessa última categoria, separamos alguns títulos disponíveis na plataforma que não vão deixar você desanimado. Pelo contrário, com esses filmes superdivertidos, você vai amar estar na companhia da sua televisão. Entre eles, “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; “Polônia à Flor da Pele”, de 2021, de Veronica Andersson e Filip Hillesland; e “Tick, Tick… Boom!”, de 2021, de Lin-Manuel Miranda. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Polônia à Flor da Pele (2021), Veronica Andersson e Filip Hillesland Seis pessoas diferentes, cujos nomes nunca são mencionados explicitamente, são colocados em situações difíceis e que, aparentemente, podem ser resolvidas sem derramamento de sangue. No entanto, os incidentes ocorrem em momentos críticos, quando as personagens são praticamente uma panela de pressão prestes a explodir. As histórias são contadas de maneira cômica, ofensiva e absurda.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

Rocketman (2019) Dexter Fletcher A primeira cena de “Rocketman” (2019) tem a força de uma revelação — e essa decerto foi mesmo a vontade de Dexter Fletcher. O diretor do filme, um musical livremente (e bota “livremente” nisso!) inspirado na vida de Elton John, inclusive quando ele era apenas Reginald Kenneth Dwight, um garoto rechonchudo de Pinner, subúrbio da região metropolitana de Londres, se propõe a falar da vida e da obra de seu personagem, claro, mas do seu jeito. E não se contenta só com isso.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

