Para você que não gostou de Ataque dos Cães, 7 faroestes fundamentais para ver de graça no streaming

O gênero faroeste é um dos mais tradicionais do cinema hollywoodiano, mas é preciso dizer: alguns dos filmes mais famosos são italianos. O “spaghetti western” ficou famoso nos anos 1960 e 1970, com produções dos cineastas Sergio Leone, Sergio Sollima, Sergio Corbucci e Gianfranco Parolini. Com protagonistas machões, lacônicos, solitários e frios, o gênero conseguiu transformar vários criminosos famosos em figuras carismáticas, como Billy the Kid e Jesse James. Dos anos 1930 para cá, muitas histórias ficaram famosas e marcaram época, mas são poucos os faroestes que se destacam hoje como costumava ser em meados do século 20. Se você assistiu ao “Ataque dos Cães”, de Jane Campion, na Netflix, e se sentiu meio desanimado, confira agora alguns clássicos disponíveis no Netmovies totalmente gratuito e on-line. Entre eles, “Era Uma Vez no Oeste”, de 1968, de Sergio Leone; “Três Homens em Conflito”, de 1966, de Sergio Leone; e “Por uns Dólares a Mais”, de 1965, de Sergio Leone. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Era Uma Vez no Oeste (1968), Sérgio Leone Jill conhece seu noivo em uma troca de cartas e se muda para Flagstone para se casar. Quando entra na residência, encontra seu amado e os enteados assassinados a sangue frio. Com a vida em perigo, encontra proteção em Harmonica e Cheyene, dois pistoleiros com vinganças pessoais contra o autor da chacina, Frank. O assassino, por sua vez, comete seus crimes a mando de um barão da ferrovia que está disposto a conseguir as terras dos moradores a qualquer custo.

Três Homens em Conflito (1966), Sergio Leone Blondie é um atirador oportunista na Guerra Civil. Ele salva o criminoso Tuco de caçadores de recompensa e, juntos, eles conspiram para colocar as mãos no dinheiro oferecido pela cabeça do procurado. Quando Blondie e Tuco descobrem a respeito de uma fortuna escondida pelo Exército, eles iniciam uma empreitada para encontrar o tesouro. Um outro criminoso, Olhos de Anjo, também está à procura da riqueza e conhece parte da rota que os levará até ele. O trio se une para encontrá-lo, mas nenhum tem realmente a intenção de dividir o montante.

Por uns Dólares a Mais (1965), Sergio Leone El Índio é um cruel assassino que lidera uma gangue de saqueadores que aterroriza moradores do Oeste dos Estados Unidos. Quando um montante é oferecido pela cabeça do homicida, os caçadores de recompensa Monco e Douglas Mortimer se engajam na missão de encontrá-lo. Apesar da rivalidade entre os pistoleiros, eles concordam em unir suas forças para capturar o bandido.

Da Terra Nascem os Homens (1958), William Wyler O capitão de navio James McKay chega ao Velho Oeste para se casar com Pat Terrill. Misterioso para os fazendeiros da região e para o capataz Steve Leech, logo ele passa a ser detestado pelos homens. A situação fica ainda mais complicada quando McKay tem de se envolver em uma disputa de terreno entre seu sogro, Henry Terrill, e a família Hannassey.

Matar ou Morrer (1952), Fred Zinnemann Ao se apaixonar, o xerife Will Kane decide abandonar o distintivo e partir para outra cidade ao lado da mulher a quem pediu em casamento. Já distante, ele recebe a notícia de que Frank Miller, um homem a quem prendeu anos atrás, está em solto e quer vingança. Kane decide voltar e enfrentar Miller. Mas, ao contrário do que imaginava, Kane não recebe apoio dos cidadãos que ajudou a proteger. Ele terá de enfrentar Miller sozinho em um duelo mortal.

Rio Vermelho (1948), Howard Hawks e Arthur Rosson Quando Tom Dunston consegue finalmente acumular 10 mil cabeças de gado em seu rancho, a Guerra Civil empobreceu o Sul dos Estados Unidos. Para vender sua carne, Dunston tem que atravessar 1.600 quilômetros até o Missouri. Ele monta uma expedição para levar o gado, mas as adversidades fazem com que seus homens comecem a desistir no meio do caminho. Quando Matt, um jovem treinado por Dunston decide assumir a liderança do grupo, os dois se tornam inimigos mortais.