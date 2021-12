Suspense tenso, sujo e feroz, disponível na Netflix, vai fazer você se contorcer no sofá por 87 minutos

Perdidos em algum lugar da cadeia evolutiva, monstros que escaparam da extinção continuam a habitar a Terra, e pior: não se contentam em ser meros coadjuvantes. Em “Predadores Assassinos”, essas criaturas seguem dando o ar da pouca graça, num thriller de jumpscares meticulosamente calculados ao longo da trama, em quantidade talvez até excessiva, sem prejuízo de arcos dramáticos mais delicados — delicados para um filme dessa natureza, que se tenha claro.

O diretor francês Alexandre Aja tem se celebrizado por abordar em suas histórias situações que envolvem diretamente a capacidade de se lidar com cenários extremos, em que qualquer mau passo pode se revelar irreversível. Fez isso em “Oxigênio” (2021); em “Piranha 3D” (2010), remake da produção de 1978, que dirigiu com John Gulager; e em “The Hills Have Eyes” (2006). No caso do filme de 2019, o raciocínio é o mesmo, com as inovações tecnológicas que imprimem um senso de realidade cada vez mais impactante, por óbvio, que levam ao delírio quem já gosta do gênero e termina por arregimentar outro tanto de fãs ao cabo de seus 87 minutos.

É impossível não lembrar de “Tubarão” (1975), de Steven Spielberg, ou de “Águas Rasas” (2016), levado à tela por Jaume Collet-Serra, seu descendente direto, já nas primeiras tomadas de “Predadores Assassinos”. No extremo oposto de onde o enredo spielberguiano toma corpo — “Águas Rasas” fora rodado na Austrália, e na história se depreende que a praia em que Nancy, a mocinha de Blake Lively enfrenta seu inimigo marinho fica no México —, Haley Keller, a nadadora profissional vivida por Kaya Scodelario (mais uma mulher), dá a partida no roteiro dos irmãos Michael e Shawn Rasmussen na piscina da Universidade da Flórida, câmpus de Gainsville. Enquanto se prepara para mais uma competição, Haley relembra os conselhos do pai, Dave, que soam mais como uma espécie de maldição, dado o tom opressor do discurso. Resta evidente que Haley tem muitas contas a acertar com o personagem de Barry Pepper — o que efetivamente acontece, no pior momento possível —, pano de fundo de que Aja se vale para ancorar a trama. Pai que se subverte num carrasco implacável, tendo por desculpa preparar a filha para a vida adulta, Dave mantém com a Haley uma relação desde sempre calcada em cobranças pelo desempenho perfeito, argumento usado à larga no cinema ao redor de todo o mundo, a exemplo do que se assiste em produções como “O Discípulo”, do diretor indiano Chaitanya Tamhane — conflito familiar, a propósito, é o que não falta: além de Dave, Haley tem reservas quanto à irmã, Beth, de Morfydd Clark, com quem leva uma relação respeitosa, afetuosa, até, e pela conversa das duas ao telefone, no final do primeiro ato do filme, se sabe que não conhecem muito bem o conceito de amor materno. Na saída de um treino, a atleta é surpreendida por uma das tantas tempestades que assolam os Estados Unidos todos os anos, sobretudo no extremo sul, área naturalmente propensa a furacões e maremotos, dada a quantidade incomum de placas tectônicas soltas. Ao chegar à casa do pai, procura por ele e o encontra no porão alagado, ferido. Essa é a deixa para “Predadores Assassinos” entrar no que interessa a seu público, ainda que a história tenha transcorrido com fluidez até aqui.

O vilão aparece logo a seguir. A fotografia de Maxime Alexandre consegue destacar o aspecto horripilante do crocodilo gigantesco que invadira o subsolo da casa de Dave, malgrado o ambiente esteja mergulhado num breu cinzento, em que os únicos contrapontos sejam justamente o casaco laranja de Haley e o verde-escuro da carapuça do bicho, os dois cada vez mais próximos. Prestes a deflagrar um embate que se arrasta até o desfecho, a personagem central e o antagonista encenam um jogo de gato e rato, ao passo que quase todo o elenco de apoio encerra sua colaboração no estômago das outras feras que acabam por surgir. Nesse bloco, Aja propõe uma brincadeira metalinguística em que reproduz a sequência do ataque orquestrado de dois monstros contra a mocinha, famosa num dos tantos blockbusters que se estendem sobre o tema. Ganha um ovo de crocodilo quem souber de que se trata.

Aja é capaz de manter seu filme em movimento ao não se perder na fixação das ofensivas e contraofensivas das bestas em oposição a Haley: do outro lado da rua, o público consegue acompanhar um bando de saqueadores que tenta fugir depois de investir contra a loja de conveniências do posto de gasolina da vizinhança — sem sucesso, evidentemente. O (pouco) respiro narrativo cabe, como não poderia deixar de ser, a Sugar, a schnauzer-terrier da protagonista que, venturosamente, resta viva, apesar da negligência de sua dona.

Longe de ser o melhor exemplo do que Alexandre Aja pode fazer de mais instigante, “Predadores Assassinos” não reinventa a roda, mas é uma alternativa menos óbvia de entretenimento para quem já dispõe de intimidade com répteis furiosos e outros comedores de carne humana. Ou para quem encontra poesia nas idas e vindas de pais e filhos.