10 filmes insanos na Netflix que vão te fazer comer vidro

O poder do cinema é incrível. Ele pode passar mensagens de maneira clara e direta ou penetrar sua mente como um fungo que surge praticamente invisível de uma pequena infiltração e, de repente, toma conta de todas as paredes. Os suspenses psicológicos fazem você pensar que tem o controle do seu cérebro, já que não se esforçam para provocar sustos repentinos ou criar monstros com feições assustadoras. É um medo que começa pequenininho e ingênuo, vai tomando conta da sua cabeça até que você começa a sentir sua sanidade escorrendo, como se fosse um líquido, por entre seus dedos. Essa lista de filmes disponíveis na Netflix vai te fazer questionar muitas coisas e, nem sempre, te darão todas as respostas. Entre as produções, “Dois”, de 2021, de Mar Targarona; “Segredos nas Paredes”, de 2021, de Wisit Sasanatieng; e “A Casa”, de 2020, de David Pastor e Àlex Pastor. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Dois (2021), Mar Targarona Sara e David são dois estranhos que acordam nus em um quarto e costurados pelo abdômen. Embora seu primeiro impulso seja se separar, não é algo que é de seu controle. Então, eles decidem percorrer a sala e procurar por algum tipo de pista que explique a razão pela qual seu sequestrador os escolheu para um experimento tão macabro. Logo eles descobrem que estão sendo filmados. Sara e David não possuem outra escolha, senão colaborar para cumprir tarefas básicas, como se movimentar, beber água ou urinar, enquanto procuram desesperadamente por uma maneira de se libertarem.

Segredos nas Paredes (2021), Wisit Sasanatieng Quando a mãe dos adolescentes Pim e Putt sofre um grave acidente e fica internada, eles são obrigados a passarem alguns dias na casa dos avós, com quem não tinham contato. Na residência, eles encontram um buraco na parede que ninguém mais parece enxergar. Pim e Putt decidem investigar esse estranho fenômeno, mas suas descobertas conduzem a segredos sinistros e sobrenaturais de sua família.

A Casa (2020), David Pastor e Àlex Pastor Após ser demitido, Javier Muñoz não consegue mais emprego como publicitário. Cada vez mais sem dinheiro para bancar seu estilo de vida, ele decide deixar sua casa. Logo ele percebe que ainda tem a chave do imóvel e se vê obcecado pela família que agora mora no local. Aos poucos, Javier começa a se infiltrar em suas vidas, determinado a recuperar tudo que perdeu, custe o que custar.

Alive (2020), Il Cho Jun-u é um jogador profissional de videogame que vive em um complexo de apartamentos em Seul. Quando um vírus misterioso transforma a população em monstros comedores de cérebro, Jun-u está obstinado a sobreviver. Isolado dentro de casa com um estoque de mantimentos, ele registra sua jornada emocional em vídeos. Quando tudo parece estar perdido, a situação bem mais calamitosa, a comida quase no fim e sua saúde menta à beira de um colapso, Jun-u descobre que outra inquilina também luta pela sobrevivência isolada em outro apartamento, de uma forma muito mais astuta e planejada que ele.

Eu me Importo (2020), J. Blakeson Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar a herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um homem paranoico que vive nas montanhas invadindo chalés de férias vazios em busca de comida, enquanto é procurado por policiais. Alguns eventos misteriosos de seu passado o levaram a se retirar da vida em sociedade na virada do milênio. Em paralelo, uma outra narrativa é construída. No passado, Buster se chamava Jonas e trabalhava como concierge em um grande hotel à noite. Ele, a esposa e a filha viviam com os sogros, enquanto ele juntava dinheiro para realizar o sonho de se mudar para o campo. O que aconteceu com Jonas?

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Ana espera seu marido, Curro, sair da prisão após ele cumprir 8 anos por um assalto a joalheria em que uma vendedora foi brutalmente assassinada. Enquanto isso, ela se envolve com José, um homem solitário e reservado, que frequenta o bar em que ela trabalha. No relacionamento com José, Ana pensa ter escapado de seu marido violento, mas ela ainda não sabe das verdadeiras intenções por trás desse estranho aparentemente gentil.

A Bruxa (2015), Robert Eggers Uma família fanática religiosa ocupa um terreno nos arredores de uma floresta nos Estados Unidos, no século 17, após serem expulsos da vila onde moravam. William, a esposa e os cinco filhos são assombrados pela ideia de que uma suposta bruxa que mora nos vales ronda a fazenda. Quando o bebê recém-nascido desaparece, o clima entre os membros da família fica carregado de tensão. As mulheres se tornam suspeitas de bruxaria. Especialmente Thomasin, uma adolescente com pensamentos avançados demais para sua época e núcleo social.