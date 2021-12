10 filmes da Netflix que farão você se contorcer na poltrona e darão um nó em seu cérebro

Coloque o calmante ao seu lado e se posicione no sofá. As obras a seguir vão te dar uma explosão de emoções estranhas. Não se perturbe se você enxergar tudo embaçado ao redor e seu foco ficar apenas na televisão, como o de uma presa sendo caçada. Não se surpreenda se seus batimentos cardíacos passarem de 120 por minuto. Não fica alarmado se você escutar o som dos seus ossos batendo uns contra os outros quando você estiver tremendo. O nome disso é instinto de sobrevivência. Todas as sensações que você tiver serão apenas reações do seu corpo ao suposto perigo criado pela sua mente, mas que não passarão de efeitos colaterais por assistir a essas produções assustadoras e intrigantes. Confira essa lista de filmes que está disponível na Netflix e que vão te deixar meio descontrolado. Entre elas, “Bordertown: A Eliminação”, de 2021, de Juuso Syrjä; “O Hospital”, de 2021, de Brody Chu; e “Estranho Passageiro — Sputnik”, de 2020, de Egor Abramenko. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Bordertown: A Eliminação (2021), Juuso Syrjä Na estação ferroviária de Pasila, na Finlândia, um mural pintado com sangue retrata o assassino em série mais conhecido do país, Lasse Massalo. Junto ao rosto, os dizeres: “Vamos tornar o mundo melhor”, uma referência a uma enquete que tem circulado nas redes sociais, em que internautas votam em pessoas nas quais desejariam eliminar do planeta. Quando um corpo de um dos nomes votados aparece, o detetive Kari Sorjonen é acionado para solucionar o caso.

O Hospital (2021), Brody Chu Em um hospital abandonado em Taiwan, conhecido por ser assombrado por espíritos, um grupo de pessoas em luto contrata dois líderes religiosos do Tao, uma tradição mística que pratica rituais de adivinhação e exorcismo, para tentarem se comunicar com os espíritos de seus parentes mortos. Durante a visita, o grupo testemunha diversas ocorrências sobrenaturais e são confrontados por seus passados.

Estranho Passageiro — Sputnik (2020), Egor Abramenko Ambientado em 1983, a psicóloga Tatiana é recrutada para avaliar o estado mental de Konstantin, o único tripulante sobrevivente de uma nave espacial que foi abatida. Ele afirma não ter memórias do incidente. Enquanto Tatiana questiona Konstantin em uma instalação isolada, descobre que o corpo do astronauta foi possuído por um alienígena, fato conhecido e acobertado pelo governo, que poderá colocar o mundo inteiro sob ameaça.

Alerta Lobo (2019), Antonin Baudry Chanteraide é um homem com um talento raro de identificar cada som que ouve. A bordo de um submarino nuclear, toda a operação depende de sua habilidade. Quando é traído por sua autoconfiança e comete um erro, a vida de toda tripulação é colocada em risco. Determinado a reconquistar a confiança de seus colegas, ele conduz a própria investigação para solucionar o problema, que rapidamente sai de controle e coloca o mundo inteiro em risco de um apocalipse nuclear.

Aurora: O Resgate das Almas (2018), Yam Laranas Leana administra um hotel em uma pequena ilha e cuida de sua irmã mais nova, Rita. Quando um navio chamado Aurora naufraga nas proximidades, as duas aceitam ajudar as famílias dos desaparecidos a encontrarem os corpos. Leana e Rita pretendem conseguir algum tipo de recompensa financeira pela tarefa. As duas irão contar com ajuda do pescador Eddie e de outro amigo em uma jornada de ética questionável. A história toma outro rumo quando eles passam a ser atormentados pelos fantasmas das vítimas.

A Caverna (2017), Mark Dennis e Ben Foster Um grupo de universitários decide empreender uma busca por seu professor de arqueologia, Hopper, que desapareceu enquanto realizava uma expedição por cavernas do Texas. No local, os pais do professor teriam sumido na década de 1970, enquanto buscavam a lendária fonte da juventude. Enquanto tentam resgatar Hopper, os jovens percebem que o tempo dentro de uma das cavernas passa lentamente.

Aterrorizados (2017), Deminán Rugna Em um bairro residencial de Buenos Aires, três casas são acometidas por fenômenos sobrenaturais. Em uma das residências, uma mulher morre após se jogar diversas vezes contra a parede. Em outra, um homem que acredita estar sendo perseguido desaparece misteriosamente. Por último, um garotinho retorna à vida e volta para sua casa após morrer atropelado por um carro. Um grupo liderado pelo policial Funes é designado para investigar estes estranhos acontecimentos e descobrir quais forças misteriosas tem circulado na região.

Carbono (2017), Olivier Marchal Antoine Roca luta para manter sua transportadora ativa em meio a dívidas crescentes. Em busca de uma forma de ganhar dinheiro rápido para salvar seu negócio e sua dignidade, ele arquiteta um complexo plano que pretende roubar fundos de impostos distribuídos pelo governo francês em um mercado que envolve comércio de direitos de poluentes de CO2. Logo o que poderia ter sido um crime de colarinho branco altamente lucrativo se transforma em um banho de sangue.

Creep 2 (2017), Patrick Brice Sara é uma youtuber contratada pelo serial killer Mark Duplass para gravar um documentário sobre ele. Acreditando ter encontrado a oportunidade que procurava para transformar seu canal em viral, ela acaba se envolvendo em uma situação perigosa na qual poderá não sobreviver.