7 filmes na Netflix que causarão reações extremas e farão você passar o final de semana pensando

Temos o hábito de enxergar o mundo a partir do nosso ponto de vista, mas o lugar onde estamos não é muito democrático ou amplo. A famosa bolha que nos faz acreditar que o mundo é tal qual experimentamos. O mais importante do cinema é justamente nos mostrar como a vida pode ser diferente do outro lado ou quantas formas o mundo pode tomar a partir de diferentes pontos de visão. O cinema nos aproxima da empatia e da democracia, nos coloca sob o olhar de outras pessoas, gente de diferentes lugares do planeta, que vivem outra situação socioeconômica e outro ambiente familiar. Nesta lista, a Revista Bula trouxe um apanhado de histórias chocantes de vários tempos que vão te fazer refletir sobre você mesmo e sobre a forma como tem enxergado e encarado a realidade. Entre eles, “Filhos do Ódio”, de 2021, de Barry Alexander Brown; “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; e “Yara”, de 2021, de Marco Tullio Giordana. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Filhos do Ódio (2021), Barry Alexander Brown Zellner é um veterano no All-White Huntingdon College, onde realiza um projeto de pesquisa sobre preconceito racial. Logo ele conhece Abernathy e Rosa Parks, famosos por sua participação na luta pelos direitos civis. O jovem é punido pela universidade pelo seu projeto e ameaçado pelo avô, membro da Ku Klux Klan. À medida que as tensões e a violência aumentam, Zellner decide abandonar sua casa por uma luta em tempo integral ao lado de ativistas dos Direitos Civis.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

Quanto Vale? (2020), Sara Colangelo Kenneth Feinberg é um poderoso advogado de Washington encarregado do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro, que, em quase três anos de trabalho pro bono no caso, luta contra o cinismo, a burocracia e a política associados à administração de fundos do governo. Ao fazer isso, ele descobre quanto vale a vida.

O Caso Collini (2019), Marco Kreuzpaintner Em um saguão de um luxuoso hotel, um corpo ensanguentado é encontrado e o septuagenário Fabrizio Collini confessa o crime. O advogado Caspar Leinen atua na área há apenas três meses e é designado pelo tribunal para defender Collini, que simplesmente se recusa a falar, em um voto de silêncio. Na promotoria, o professor de direito de Caspar, Richard Mattinger, está disposto a agir como um adversário feroz. Enquanto Caspar investiga o crime para conseguir defender seu cliente, descobre que a vítima é um respeitado magnata que cuidou dele e de sua mãe solteira nos anos 1980, Hans Meyer. E, por trás do crime, uma tragédia familiar que remonta à Segunda Guerra Mundial.

O Fotógrafo de Mauthausen (2018), Mar Targarona O enredo desse drama sobre a Segunda Guerra Mundial — com tudo o que um filme sobre a resistência frente à dominação alemã tem de mais lancinante — gira ao redor de Francesc Boix, ex-soldado que servira durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), e fora feito prisioneiro em Mauthausen, um dos campos de concentração nazistas quando do advento de mais uma série de batalhas, dessa vez em escala global. Ele é requisitado para atuar como fotógrafo do diretor do campo, o oficial Paul Ricken, registrando o desempenho das tropas germânicas. Testemunha involuntária da história, Boix fica sabendo que a Alemanha não será páreo à contraofensiva dos Aliados, o que suscita nele a obsessão em manter a salvo tudo o que pôde documentar por meio de suas fotos, a fim de não permitir que os líderes nazistas tivessem qualquer tipo de benefício num futuro julgamento.

A Troca (2008), Clint Eastwood Baseado em fatos reais ocorridos em 1928, o filme narra a história de Christine Collins, uma mãe que perdeu seu filho de 9 anos, Walter, desaparecido sem vestígios. Cinco meses depois, a polícia encontra um garoto e pressiona Christine a levá-lo para casa. Por alguns instantes, ela é convencida pelo capitão de polícia que está em choque e incapaz de reconhecer seu próprio filho. Após levar a criança para casa, ela se arrepende e insiste para que as buscas por Walter continuem. As autoridades a jogam em uma ala psiquiátrica, até que Christine consegue o apoio de um pregador local obstinado a desmascarar as falhas da polícia.