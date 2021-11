10 filmes na Netflix mais assustadores que o preço da gasolina

Existem dois tipos de sustos: o ruim e o bom. O ruim é aquele que você leva quando o cartão de crédito é rejeitado, ou quando assiste o telejornal e se dá conta de que o mundo inteiro está na lama, quando assiste a propaganda eleitoral e se dá conta de que a maioria dos candidatos são verdadeiras piadas prontas. O susto bom é aquele que você tem quando recebe uma ligação inesperada de uma pessoa que ama, quando pratica um esporte radical ou quando assiste um bom filme de terror ou suspense e se sente leve no final de tanta adrenalina ejetada do seu corpo. Confira agora essa lista de produções cinematográficas de terror que vão deixar seus batimentos a mil por hora. Entre eles, “Kingdom: Ashin of the North”, de 2021, de Seong-hun Kim; “#Alive”, de 2020, de Il Cho; e “Bulbull”, de 2020, de Anvita Dutt. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Alive (2020), Il Cho Jun-u é um jogador profissional de videogame que vive em um complexo de apartamentos em Seul. Quando um vírus misterioso transforma a população em monstros comedores de cérebro, Jun-u está obstinado a sobreviver. Isolado dentro de casa com um estoque de mantimentos, ele registra sua jornada emocional em vídeos. Quando tudo parece estar perdido, a situação bem mais calamitosa, a comida quase no fim e sua saúde menta à beira de um colapso, Jun-u descobre que outra inquilina também luta pela sobrevivência isolada em outro apartamento, de uma forma muito mais astuta e planejada que ele.

Bulbbul (2020), Anvita Dutt Bulbbul é uma garotinha de espírito livre, que adora escalar árvores e criar histórias de terror com seu amigo Satya. Quando ela é prometida a Indranil, irmão mais velho do menino, e que tem o dobro de sua idade, ela é obrigada a deixar sua infância de lado para se tornar uma noiva criança. O noivo de Bulbbul ainda tem um irmão gêmeo, Mahendra, que tem problemas mentais e alimenta uma paixão obsessiva pela menina. Por ciúme de Bulbbul, Indranil envia Satya para a Inglaterra. Anos depois, quando ele retorna para casa, descobre que uma bruxa de uma lenda, uma chudail, tem se vingado dos homens da vila e os matado. Inclusive, uma de suas vítimas foi um de seus irmãos.

Host (2020), Rob Savage Seis amigos se conectam para uma reunião mediúnica de vídeo no Zoom, liderada por Seylan, um espiritualista. Ninguém além dele próprio leva o ritual a sério, embora Haley tente fazer com que seus amigos se comportem de maneira respeitosa. Em apenas alguns minutos, o grupo está rindo e zombando de Seylan. Mas as piadas não duram muito tempo, porque um espírito sinistro está prestes a invadir as casas desses jovens e tornar sua noite aterrorizante.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

Aniquilação (2018), Alex Garland Lena é uma bióloga em luto pela perda do marido, o soldado Kane, que serviu em uma missão secreta e foi tido como morto. Repentinamente, ele é encontrado vivo, desorientado e incapaz de recordar o que houve. De volta em casa, Lena tenta levá-lo ao hospital, mas o casal é interceptado pelo governo e levado para uma instalação misteriosa. Lá, Lena é informada sobre uma força extraterrestre que parece estar se expandindo e que matou todos que tentaram entrar nela, com exceção de Kane. Ela e outras mulheres cientistas recebem a incumbência de ir até à área desconhecida e descobrir o mistério por trás da força. A esperança de Lena é desvendar como ela atua para que seu marido seja salvo. No entanto, a experiência se mostra bem além das expectativas mais selvagens de Lena.

Operação Overlord (2018), Julius Avery Zumbis tomam conta de um vilarejo dominado por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Às vésperas do Dia D, paraquedistas norte-americanos desavisados se infiltram nas linhas inimigas para entrarem em uma igreja localizada na vila, onde passa um sinal de rádio que precisa ser destruído. No entanto, ao chegarem na aldeia, se deparam com um exército de mortos-vivos.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon Seok-woo é um pai distante que tenta se aproximar da filha, Su-an, com uma viagem para Busan. Já na estação de trem, alguns indícios levam a acreditar que algo de errado está acontecendo na Coreia do Sul. Quando o trem se prepara para partir, uma jovem que acaba de ser mordida começa a ter espasmos. Não demora para que ela se transforme em zumbi e comece a contaminar todos em seu caminho. Seok-woo e Su-an terão de se unir a outros sobreviventes para se salvarem contra um exército de mortos-vivos.