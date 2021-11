Todos os 619 filmes originais da Netflix, classificados do pior ao melhor

619 — A Maldição do Poço (2020), Terrie Samundra

618 — Carnaval (2021), Leandro Neri

617 — Fogo Sombrio (2020), Bernardo Arellano

616 — Falcons em Jogo (2018), Olivier Afonso

615 — Difícil de Engolir (2021), Kunle Afolayan

614 — The Last Days of An American Crime (2020), Olivier Megaton

613 — Mrs. Serial Killer (2020), Shirish Kunder

612 — Drive (2019), Tarun Mansukhani

611 — The Girl on The Train (2021), Ribhu Dasgupta

610 — Oh, Ramona! (2019), Cristina Jacob

609 — É Proibido Amar (2021), Nia Di Nata

608 — Solteiramente (2020), Katleho Ramaphakela

607 — All Because of You (2020), Adrian Teh

606 — Boi (2018), Jorge M. Fontana

605 — Fondeados (2021), Marcos Bucay

604 — As 9 Vidas de Leyla (2020), Ezel Akay

603 — Pequeno Linguarudo (2021), Gray Hofmeyer

602 — The Ridiculous 6 (2015), Frank Coraci

601 — Paradise Beach (2019), Xavier Durringer

600 — Awake (2021), Mark Raso

599 — Encontro Fatal (2020), Peter Sullivan

598 — Hot Gimmick: Girls Meet Boy (2019), Yûki Yamato

597 — Zerando a Vida (2016), Steven Brill

596 — Sem Conexão: Parte 2 (2021), Bartosz M. Kowalski

595 — AA do Amor (2020), Chandra Liow

594 — A Pequena Suíça (2019), Kepa Sojo

593 — O Aplicativo (2019), Elisa Fuksas

592 — Fim do Mundo (2019), McG

591 — A Última Coisa Que Ele Queria (2020), Dee Rees

590 — Perda Total (2018), Kyle Newacheck

589 — Te Quiero, Imbécil (2020), Laura Mãná

588 — Dívida Perigosa (2017), Martin Zandvliet

587 — Os Infiéis (2020), Stefano Mordini

586 — Resgate em Malibu (2019), Savage Steve Holland

585— O Perfeito Sr. Cha (2020), Dong-kyu Kim

584 — Influência (2019), Denis Rovira van Boekholt

583 — Sandy Wexler (2017), Steve Brill

582 — A Viagem de Heidi e Cokeman (2021), Julien Hollande

581 — Um Emprego de Verdade (2020), Carlos Morett

580 — Quatro Histórias de Fantasmas (2020), Zoya Akhtar e outros

579 — O Silêncio do Pântano (2019), Marc Vigil

578 — Seis Vezes Confusão (2019), Michael Tiddes

577 — O Fascínio (2020), Domenico Emanuele de Feudis

576 — Fica Comigo (2017), Brent Bonacorso

575 — Pequenos Grandes Heróis (2020), Robert Rodriguez

574 — A Gente se Vê Ontem (2019), Stefon Bristol

573 — Deep (2021), Sita Likitvanichkul

572 — Geez & Ann (2021), Rizki Balki

571 — O Bom Sam (2019), Kate Melville

570 — O Último Desejo de Sardar (2021), Kaashvi Nair

569 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello

568 — The Silence (2019), John R. Leonetti

567 — Ele é Demais (2021), Mark Waters

566 — Nosso Último Verão (2019), William Bindley

565 — O Príncipe do Natal (2017), Alex Zamm

564 — Menendez: The Day of The Lord (2020), Santiago Alvarado

563 — Todas as Sardas do Mundo (2020), Yibran Asuad

562 — Um Clássico Filme de Terror (2021), Roberto De Feo

561 — Desperados (2020), LP

560 — Pokémon Mewtoo Contra-Ataca (2019), Kunihiko Yuyama

559 — Obsessão Secreta (2019), Peter Sullivan

558 — O Outro Pai (2019), Gabriela Tagliavini

557 — Dinasty Warriors (2021), Roy Hin Yeung Chow

556 — A Grande Luta (2020), Jay Karas

555 — O Príncipe do Natal: O Casamento Real (2018), John Schult

554 — A História Real de um Assassino Falso (2016), Jeff Wadlow

553 — Cascavel (2019), Zak Hilditch

552 — Mudo (2018), Duncan Jones

551 — Segurança (2021), Peter Chelsom

550 — Crazy Trips: Budapeste (2019), Xavier Gens

549 — O Feitiço de Natal (2018), Bradley Walsh

548 — Earth And Blood (2020), Julien Leclercq

547 — Pai do Ano (2018), Tyler Spindel

546 — Kadaver (2020), Jarand Herdal

545 — A Babá (2017), McG

544 — O Sol de Riccione (2020), Younuts

543 — Diana (2021), Christopher Ashley

542 — Io (2019), Jonathan Helpert

541 — Bartkowiak (2021), Daniel Markowicz

540 — Blockbuster (2017), July Hygreck

539 — A Sentinela (2021), Julien Leclercq

538 — A Vingança de Maria (2019), Pedring Lopez

537 — Bright (2017), David Ayer

536 — iBOY (2017), Adam Randall

535 — Tem Alguém na Sua Casa (2021), Patrick Brice

534 — TAU (2018), Federico D’Alessandro

533 — [email protected] (2020), Cory Edwards

532 — Fugindo do Amor (2021), Steven K. Tsuchida

531 — Tribu Urbana Dance (2018), Fernando Colomo

530 — Sem Conexão (2020), Bartosz M. Kowalski

529 — #realityhigh (2017), Fernando Lebrija

528 — Prey (2021), Thomas Sieben

527 — Quando Nos Conhecemos (2018), Ari Sandel

526 — Kandasamys: A Viagem (2021), Jayan Moodley

525 — O Natal Está no Ar (2019), Leslie Small

524 — Dude – A Vida é Assim (2018), Olivia Milch

523 — O Monstro do Monstro de Frankenstein (2019), Daniel Gray Lgino

522 — A Volta Por Cima (2019), Remy Four

521 — MILF (2020), Axelle Laffont

520 — Mentiras Perigosas (2020), Michael M. Scott

519 — The Cloverfield Paradox (2018), Julius Onah

518 — A Barraca do Beijo 3 (2021), Vince Marcello

517 — A Tenente de Cargil (2020), Sharan Sharma

516 — O Príncipe do Natal: O Bebê Real (2019), John Schultz

515 — Death Note (2017), Adam Wingard

514 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern

513 — Ghost Lab (2021), Paween Purijitpanya

512 — Coffee & Kareem (2020), Michael Dowse

511 ¬— Crush à Altura (2019), Nzingha Stewart

510 — Vende-se Esta Casa (2018), Matt Angel e Suzanne Coote

509 — Em Busca de Agnes (2020), Marla Ancheta

508 — No Jogo do Amor (2021), Florian Gottschick

507 — Extinção (2018), Bem Young

506 — Cartão de Natal (2017), Ernie Barbarash

505 — Kart Nervoso (2020), Owen Trevor

504 — Queens (2021), Helena Bergström

503 — O Último Mercenário (2021), David Charhon

502 — David Brent: A Vida na Estrada (2018), Ricky Gervais

501 — Revenger (2018), Lee Seung-won

500 — O Caderno de Sara (2018), Norberto López Amado

499— Dead Kids (2019), Mikhail Red

498 — Father Christmas is Back (2021), Mick Davis

497 — Natal Sob Fogo Cruzado (2020), Detlev Buck

496 — Histórias Assustadoras do Capitão Cueca Hackeando o Halloween (2019), Mark Banker

495 — XOXO: A Vida é Uma Festa (2016), Christopher Louie

494 — Para Sempre Felicidade (2021), Thabang Moleya

493 — Paradox (2016), Michael Hurst

492 — Amor² (2021), Filip Zylber

491 — A Oitava Noite (2021), Kim Tae-hyung

490 — O Silêncio da Cidade Branca (2019), Daniel Calparsoro

489 — Ilha de Segredos (2021), Miguel Alexandre

488 — Special Correspondents (2016), Ricky Gervais

487 — Presságio (2020), Alejandro Montiel

486 — Preso em Casa (2019), Samit Basu

485 — Estranhos em Casa (2020), Olivier Abbou

484 — Próxima Parada: Apocalipse (2018), David. M. Rosenthal

483 — Encaixe Perfeito (2021), Hadrah Daeng Ratu

482 — Fortuna pelos Canos (2020), Anurag Kashyap

481 — Kadaver (2020), Jarand Herdal

480 — Escola de Solteiras (2019), Luis Javier Henaine

479 — Nu (2017), Michael Tiddes

478 — Army of The Dead (2021), Zack Snyder

477 — O Halloween do Hubie (2020), Steven Brill

476 — Pato Pato Ganso (2018), Chris Jenkins

475 — Polar (2019), Jonas Åkerlund

474 — Minha Amiga Amanda (2021), Alessandra de Rossi

473 — Amor em Obras (2019), Roger Kumble

472 — No Ritmo da Sedução (2018), Tinge Krishnan

471 — Eu Sou Todas as Meninas (2021), Donovan Marsh

470 — Let’s Dance (2019), Ladislas Chollat

469 — Diários de Intercâmbio (2021), Bruno Garotti

468 — Altos Negócios (2020), Cüneyt Kaya

467 — The After Party (2018), Ian Edelman

466 — Dia da Namorada (2017), Michael Paul Stephenson

465 — Gostos e Cores (2017), Myriam Aziza

464 — O Último Paraíso (2021), Rocco Ricciardulli

463 — Beckett (2021), Ferdinando Cito

462 — Mistério no Mediterrâneo (2019), Kyle Newacheck

461 — A Missy Errada (2020), Tyler Spindel

460 — A Princesa e a Plebeia (2018), Michael Rohl

459 — Troco em Dobro (2020), Peter Berg

458 — À Segunda Vista (2021), Kimmy Gatewood

457 — Forever Rich (2021), Shady El-Hamus

456 — Close Enemies (2018), David Oelhoffen

455 — Um Passado de Presente (2019), Monika Mitchell

454 — Modo Avião (2020), César Rodrigues

453 — A Última Gargalhada (2019), Greg Pritikin

452 — Um Amor, Mil Casamentos (2020), Dean Craig

451 — Pelas Ruas de Paris (2019), Élisabeth Vogler

450 — Pássaro do Oriente (2019), Wash Westmoreland

449 — Órbita 9 (2017), Hatem Khraiche

448 — Justiça em Família (2021), Brian Andrew Mendoza

447 — Mãe e Muito Mais (2019), Cindy Chupack

446 — Em Busca de Ohana (2021), Jude Weng

445 — Natal com Dolly Parton (2020), Debbie Allen

444 — Duda e os Gnomos (2017), Peter Lepeniotis

443 — Suzzanna: Buried Alive (2019), Rocky Soraya

442 — Ninguém Sai Vivo (2021), Santiago Menghini

441 — Manual de Caça aos Monstros (2020), Tachel Talalay

440 — Contando os Segundos (2016), Priyadarshan

439 — Na Mesma Onda (2021), Massimiliano Camaiti

438 — O Limite da Traição (2020), Tyler Perry

437 — Separadamente Casados (2021), Vivek Soni

436 — A Princesa e a Plebeia: Uma Nova Aventura (2020), Mike Rohl

435 — Dolly Kitty e As Estrelas (2020), Alankrita Shrivastava

434 — Fomos Canções (2021), Juana Macías

433 — Um Crime para Dois (2020), Michael Showalter

432 — Castelo de Areia (2017), Fernando Coimbra

431 — O Melhor Amigo (2021), Charles Van Tieghem

430 — America: The Motion Picture (2021), Matt Thompson

429 — June & Kopi (2021), Noviandra Santosa

428 — Amor Sem Medida (2021), Ale McHaddo

427 — Munafik 2 (2018), Syamsul Yusof

426 — Natal 5 Estrelas (2018), Marco Risi

425 — Lá Vêm Os Pais (2018), Robert Smigel

424 — Esquadrão 6 (2019), Michael Bay

423 — Sergio (2020), Greg Barker

422 — O Terceiro Olho (2018), Rocky Soraya

421 — O Casamento de Ali (2018), Jeffrey Walker

420 — Ponto Vermelho (2021), Alain Darborg

419 — Campo do Medo (2019), Vincenzo Natali

418 — Zona de Combate (2020), Mikael Håfström

417 — A Mulher na Janela (2021), Joe Wright

416 — Juanita (2019), Clark Johnson

415 — Ginny Weds Sunny (2020), Puneet Khanna

414 — A Escalada (2017), Ludovic Bernard

413 — Boneca Maldita (2018), Rocky Soraya

412 — Layla Majnun (2021), Monty Tiwa

411 — Remédio Amargo (2020), Carles Torras

410 — Céu Vermelho Sangue (2021), Peter Thorwarth

409 — De Quem é a Culpa? (2020), Ruchi Narain

408 — A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos (2017), Tommy Oaver

407 — Intrusion (2021), Adam Salky

406 — Clinical (2017), Alistair Legrand

405 — Dia do Sim (2021), Miguel Arteta

404 — À Queima-Roupa (2019), Joe Lynch

403 — Selva Trágica (2021), Yulene Olaizola

402 — Confissões de Uma Garota Excluída (2021), Bruno Garotti

401 — Entre Realidades (2020), Jeff Baena

400 — Yucatán (2019), Daniel Monzón

399 — Freaks: Um de Nós (2020), Felix Binder

398 — Anon (2018), Andrew Niccol

397 — JJ+E (2021), Alexis Almström

396 — Eli (2019), Ciarán Foy

395 — Mercy (2016), Chris Sparling

394 — O Professor de Música (2019), Sarthak Dasgupta

393 — Iris (2016), Jalil Lespert

392 — Shimmer Lake (2017), Oren Uziel

391 — Estrada Sem Lei (2019), John Lee Hancock

390 — Hypnotic (2021), Richard D’Ovidio

389 — Spectral (2016)

388 — O Filho Protegido (2019), Sebastián Schindel

387 — Insana (2017), Gerard Barrett

386 — Doce Argumento (2018), Bem Shelton

385 — Xtremo (2021), Daniel Benmayor

384 — É o Bicho! (2020), Tony Bancroft

383 — O Céu da Meia-Noite (2020), George Clooney

382 — Missão: Moedas (2017), Emily Hagins

381 — La Misma Sangre (2019), Miguel Cohan

380 — Close (2019), Vicky Jewson

379 — Mascots (2016), Christopher Guest

378 — Três Histórias de Amor (2021), Abhishek Chaubey e outros

377 — Wasp Networks: Rede de Espiões (2020), Olivier Assayas

376 — Loja de Unicórnios (2019), Brie Larson

375 — Morte às Seis da Tarde (2019), Patryk Veja

374 — A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam (2021), Mike Rohl

373 — Fé de Etarras (2017), Borja Cobeaga

372 — A Família de Noel (2020), Matthias Temmermans

371 — Batalhas (2018), Katarina Launing

370 — Esticando a Festa (2021), Stephen Herek

369 — Dragon Quest: Your Story (2019), Takashi Yamazaki

368 — O Gângster Nômade (2021), Karthik Subbaraj

367 — Deixe a Neve Cair (2019), Luke Snellin

366 — As Passageiras (2021), Adam Randall

365 — Procura-se Um Pai (2020), Javier Colinas

364 — Quem Tem Carma Nunca Alcança (2017), Nikhil Bhat

363 — The Dirt: Confissões do Mötley Crue (2019), Jeff Tremaine

362 — O Terceiro Olho 2 (2019), Rocky Soraya

361 — Ánimas (2019), José F. Ortuño e Laura Alvea

360 — Dano Colateral (2021), Turkan Derya

359 — Ricos de Amor (2020), Bruno Garotti

358 — Abaixo de Zero (2021), Lluís Quílez

357 — O Chefe (2018), Sergio Barrejón

356 — A Fera (2020), Ludovico di Martino

355 — Desaparecida (2018), Alejandro Montiel

354 — A Prima Sofia (2020), Rebecca Zlotowski

353 — Perfeita Para Você (2018), Stephanie Laing

352 — A Babá: Rainha da Morte (2020), McG

351 — Pequeno Demônio (2017), Eli Craig

350 — Kodachrome (2018), Mark Raso

349 — Como Virei Super-Herói (2021), Douglas Attal

348 — Seguindo o Coração (2018), Aadish Kelushar

347 — Malevolent (2018), Olaf de Fleur Johannesson

346 — Siga Pela 10 (2017), Chester Tam

345 —A Barraca do Beijo 2 (2020), Vince Marcello

344 — Asfalto de Sangue (2019), Yann Gozlan

343 — O Homem Sem Gravidade (2019), Marco Bonfanti

342 — O Mistério das Garotas Perdidas (2019), Jae-hyun Jang

341 — Quando os Anjos Dormem (2018), Gonzalo Bendala

340 — A Casa (2020), Raül Busquets

339 — Ni No Kuni (2019), Yoshiyuki Momose

338 — Sequestrando Stella (2019), Thomas Sieben

337 — O Fio Invisível (2021), Claudia Llosa

336 — Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson

335 — Curtiz (2020), Tamas Yvan

334 — Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola

333 — Caído do Céu (2019), José Pepe Bojórquez

332 — Bright: Alma de Samurai (2021), Kyohei Ishiguro

331— Nada Santo (2019), Renato de Maria

330 — Between Two Ferns: O Filme (2019), Scott Aukerman

329 — Handsome: Um Filme de Mistério Netflix (2017), Jeff Garlin

328 — Noitários de Arrepiar (2021), David Yarovesky

327 — Dias Sem Fim (2020), Joe Robert Cole

326 — O Divino Baggio (2021), Letizia Lamartire

325 — Sombra Lunar (2019), Jim Mickle

324 — Saara (2017), Pierre Coré

323 — Quando a Vida Acontece (2020), Ulrike Kofler

322 — O Sonho de Uma Casa (2019), Siew Hua Yeo

321 — Surdo (2020), Alfonso Cortés-Cavanillas

320 — Sonhos Lúcidos (2017), Kim Joon-sung

319 — Rua do Medo 1994: Parte 1 (2021), Leigh Janiak

318 — Uma Tarefa Maluca (2020), Sammaria Simanjuntak

317 — Firebrand (2019), Aruna Raje

316 — Um Brinde ao Natal (2020), Shaun Paul Piccinino

315 — O Banqueiro da Resistência (2018), Joram Lursen

314 — Cities of Last Things (2018), Wi Ding-ho

313 — Rua do Medo Parte 3: 1666 (2021), Leigh Janiak

312 — Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels

311 — Power (2020), Henry Joost

310 — Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font

309 — Meu Irmão, Minha Irmã (2021), Roberto Capucci

308 — Slam (2017), Andrea Molaioli

307 — Ultras (2020), Francesco Lettieri

306 — Amor Garantido (2020), Mark Steven Johnson

305 — ARQ (2016), Tony Elliot

304 — A Lição de Moremi (2020), Kunle Afolayan

303 — Ibiza: Tudo Pelo DJ (2018), Alex Richanbach

302 — Legado nos Ossos (2020), Fernando González Molina

301 — Os Irmãos Willoughby (2020), Kris Pearn, Cory Evans e outros

300 — Floresta de Sangue (2019), Sion Sono

299 — Sementes Podres (2018), Kheiron

298 — Vampires vs. The Bronx (2020), Osmany Rodriguez

297 — Como Superar um Fora (2018), Bruno Ascenzo

296 — Oferenda à Tormenta (2020), Fernando González Molina

295 — Les Affamés (2017), Robin Aubert

294 — Missão Presente de Natal (2020), Martin Wood

293 — Mais que Amigos, Vizinhos (2021), Dany Boon

292 — O Centenário que Saiu Sem Pagar a Conta e Sumiu (2016), Felix e Mans Herngren

291 — Jo Pil-Ho: O Despertar da Ira (2019), Jeong-beom Lee

290 — Benji (2018), Brandon Camp

289 — Expresso do Destino (2020), Ozan Açiktan

288 — The Loud House: O Filme (2021), Dave Needham

287 — Natal em El Camino (2017), David E. Talbert

286 — Rebirth (2016), Karl Mueller

285 — Maska (2020), Neeraj Udhwani

284 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eleonore Purriat

283 — O autor (2017), Manuel Martin Cuenca

282 — Noite de Lobos (2018), Jeremy Saulnier

281 — Fratura (2020), Brad Anderson

280 — Código de Silêncio (2017), Gerard McMurray

279 — Brahman Naman (2016), Qaushiq Mukherjee

278 — Tempo de Caça (2020), Sung-hyun Yoon

277 — Resgate do Coração (2019), Ernie Barbarash

276 — O Matador (2017), Marcelo Galvão

275 — Até que a Gente te Separe (2019), Madeleine Sami e Jackie van Beek

274 — O Aviso (2018), Daniel Calparsoro

273 — Memórias de Verão (2021), Ozan Açiktan

272 — Perdoai as Nossas Dívidas (2018), Antonio Morabito

271— Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016), Yuen Wo-Ping

270 — Carga Bruta (2015), Julien Leclercq

269 — Minha Primeira Luta (2018), Olivia Newman

268 — O Declínio (2020), Patrice Laliberté

267 — Partida Fria (2020), Lukasz Kosmicki

266 — Garota Estranha (2021), Umesh Bist

265 — Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (2019), Joe Berlinger

264 — King: Uma História de Vingança (2017), Fabrice Du Welz

263 — Andar Montar Rodeio (2019), Conor Allyn

262 — O Anjo de Mossad (2018), Ariel Vormen

261 — Solo (2019), Hugo Stuven

260 — Jadotville (2016), Richie Smyth

259 — Errementari: O Ferreiro e O Diabo (2018), Paul Urkijo Alijo

258 — Tallulah (2016), Sian Heder

257 — Jonas (2019), Christophe Charrier

256 — O Ritual (2017), David Bruckner

255 — O Fotógrafo de Mauthausen (2019), Mar Targarona

254 — The Titan (2018), Lennart Ruff

253 — Pickpockets (2017), Peter Webber

252 — 15 de Agosto (2019), Swapnaneel Jaykar

251 — Teste de Paternidade (2020), Salvador Espinosa

250 — American Son (2019), Kenny Leon

249 — Amador (2018), Ryan Koo

248 — Kate (2021), Cedric Nicolas-Troyan

247 — Crônicas de Natal (2018), Clay Kaytis

246 — A Semana da Minha Vida (2021), Roman White

245 — O Date Perfeito (2019), Chril Nelson

244 — Steel Rain (2018), Yang Woo-seok

243 — Soni (2018), Ivan Ayr

242 — Missão no Mar Vermelho (2019), Gideon Raff

241 — The Discovery (2017), Charlie McDowell

240 — As Leis da Termodinâmica (2018), Mateo Gil

239 — Por Uma Vida Melhor (2020), Kenneth Gyang

238 — Velvet Buzzsaw (2019), Dan Gilroy

237 — Sound & Fury (2019), Michael Arias, Masaru Matdumoto e outros

236 — Mindhorn (2017), Sean Foley

235 — Bronx (2020), Olivier Marchal

234 — Farol das Orcas (2016), Gerardo Olivares

233 — Barry (2016), Vikram Gandhi

232 — Apostando Tudo (2017), Joe Swanberg

231 — 6 Balões (2018), Marja Lewis Ryan

230 — Missão Pijamas (2020), Trish Sie

229 — Mogli – Entre Dois Mundos (2018), Andy Serkis

228 — A Caminho da Fé (2018), Joshua Marston

227 — Fortuna Maldita (2018), Timo Tjahjanto

226 — Quem Você Levaria Para Uma Ilha Deserta? (2019), Jota Linares

225 — 4L (2019), Gerardo Olivares

224 — O Guia da Família Perfeita (2021), Ricardo Trogi

223 — Cabras da Peste (2021), Vitor Brandt

222 — O Pacote (2018), Jake Szymanski

221 — A Festa de Formatura (2020), Ryan Murphy

220 — Caninos Brancos (2018), Alexandre Espigares

219 — Next Gen (2018), Kevin R. Adams e Joe Ksander

218 — Step Sisters (2017), Charles Stone III

217 — Calibre (2018), Matt Palmer

216— Notas de Rebeldia (2020), Prentice Penny

215 — Árvore de Sangue (2019), Julio Medem

214 — Quatro Histórias de Desejo (2018), Zoya Aktar, Karan Johar e Diakar Banerjee

213 — War Machine (2017), David Michôd

212 — Bad Trip (2021), Kitao Sakurai

211 — FullMetal Alchemist (2017), Fumihiko Sori

210 — Origens Secretas (2020), David Galán Galindo

209 — Operação Fronteira (2019), J. C. Chandor

208 — One Two Jaga (2018), Nam Ron

207 — Pequenos Delitos (2017), Evan Katz

206 — Rock My Heart (2019), Hanno Olderdissen

205 — O Natal de Angela (2018), Damien O’Connor

204 — Yara (2021), Marco Tullio Giordano

203 — Street Flow (2019), Kery James

202 — O Dilema de Aziz (2020), Durul Taylan

201 — Filhos de Istambul (2021), Can Ulkay

200 — Hip-Hop Beats (2019), Chris Robinson

199 — Turma de 83 (2020), Atul Sabharwal

198 — 500 Mil Quilômetros (2021), Ivan Ayr

197 — El Potro: Lo Mejor Del Amor (2018), Lorena Muñoz

196 — 7 Ãnos (2016), Roger Gual

195 — Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre (2021), Michael Fimognari

194 — Deidra e Laney Assaltam um Trem (2017), Sidney Freeland

193 — Quem com Ferro Fere (2019), Paco Plaza

192 — Sobat Ambyar (2020), Bagus Bramanti

191 — Roxanne Roxanne (2018), Michael Larnell

190 — Exército de Ladrões: Invasão da Europa (2021), Matthias Schweighöfer

189 — Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller Rogen

188 — Godzilla: O Devorador de Planetas (2018), Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita

187 — O Rei da Polca (2018), Maya Forbes

186 — Sonhos Imperiais (2014), Malik Vitthal

185 — Shaft (2019), Tim Story

184 — Tigertail (2020), Alan Yang

183 — Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden

182 — Bayoneta (2019), Kyzza Terrazas

181 — Paternidade (2021), Paul Weitz

180 — Rebecca: a Mulher Inesquecível (2020), Ben Wheatley

179 — Illang: A Brigada Lobo (2018), Kim Jee-woon

178 — Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez

177 — Maktub (2018), Oded Raz

176 — Crônicas de Natal: Parte 2 (2020), Chris Columbus

175 — Rua do Medo Parte 2: 1978 (2021), Leigh Janiak

174 — O Despertar de Motti (2019), Michael Steiner

173 — Malcolm & Marie (2021), Sam Levinson

172 — Rajma Chawal (2018), Leena Yadav

171 — Um Trapaceiro do Bem (2019), Sachin Yard

170 — Monster (2021), Anthony Mandler

169 — Na Própria Pele – O Caso Stefano Cucchi (2018), Alessio Cremonini

168 — Nossas Noites (2017), Ritesh Batra

167 — Nova Ordem Espacial (2021), Sung-hee Jo

166 — Manhunt (2017), Andrew Sodroski, Jim Clemente e Tony Gittelson

165 — Bala Perdida (2020), Guillaume Pierret

164 — Fútil e Inútil (2018), David Wain

163 — A Noite nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto

162 — Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler

161 — Bird Box (2018), Susanne Bier

160 — Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew

159 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson

158 — A Lavanderia (2019), Steven Soderbergh

157 — Pachamama (2018), Juan Antin

156 — Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você (2020), Michael Fimognari

155 — Pee-wee’s Big Holiday (2016), John Lee

154 — Adú (2020), Salvador Calvo

153 — 1922 (2017), Zak Hilditch

152 — Um Ninho para Dois (2021), Theodore Melfi

151 — Minha Primeira Caçada (2018), Jody Hill

150 — Gun City (2018), Dani de la Torre

149 — O Mínimo Para Viver (2017), Marti Noxon

148 — Meu Irmão (2019), Julien Abraham

147 — Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al-Mansour

146 — 22 de Julho (2018), Paul Greengrass

145 — Altered Carbon: Resleeved (2020), Takeru Nakajima

144 — Não Devíamos Ter Crescido (2021), Yoshihiro Mori

143 — Upstarts (2019), Udai Singh Pawar

142 — Gente de Bem (2018), Nicole Holofcener

141 — Lionheart (2018), Genevieve Nnaji

140 — O Culpado (2021), Antoine Fuqua

139 — Chuva que Cai do Céu (2020), Lasja Fauzia

138 — Mudbound (2017), Dee Rees

137 — Apóstolo (2018), Gareth Evans

136 — Quase Uma Rockstar (2020), Brett Haley

135 — Oxigênio (2021), Alexandre Aja

134 — O Último Capítulo (2018), Osgood Perkins

133 — Mademoiselle Vingança (2019), Emmanuel Mouret

132 — Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel

131 — Tudo Bem no Natal que Vem (2020), Roberto Santucci

130 — Joy (2019), Sudabeh Mortezai

129 — Seu Filho (2019), Miguel Ángel Vivas

128 — Lost Girls: Os Crimes de Long Island (2020), Liz Garbus

127 — O Sono da Morte (2016), Mike Flanagan

126 — AK vs AK (2020), Vikramaditya Motwane

125 — Inspire, Expire (2019), Ísold Uggadóttir

124 — Girl (2019), Lukas Dhont

123 — Blame! (2017) – Hiroyuki Seshita

122 — Wheelman (2017), Jeremy Rush

121 — Psychokinesis (2018), Yeon Sang-ho

120 — Dançarina Imperfeita (2020), Laura Terruso

119 — Elisa Y Marcela (2019), Isabel Coixet

118 — Milagre Azul (2021), Julio Quintana

117 — O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin

116 — Juventude Assassina (2018), Isao Yukisada

115 — Bleach (2018), Shinsuke Sato

114 — Feel the Beat (2020), Elissa Down

113 — Layla M. (2016), Mijke de Jong

112 — Isi & Ossi (2020), Oliver Kienle

111 — Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber

110 — Amor Com Data Marcada (2020), John Whitesell

109 — Skater Girl (2021), Manjari Makijany

108 — Sob a Pele do Lobo (2018), Samu Fuentes

107 — Paskal: Missão Resgate (2019), Cheng Kin-Kwok

106 — Bulbbul (2020), Anvita Dutt

105 — Ludo (2020), Anurag Basu

104 — A Incrível Jessica James (2017), Jim Strouse

103 — High Flying Bird (2019), Steven Soderbergh

102 — Entre Frestas (2021), Piotr Domalewski

101 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon

100 — Sweet & Sour (2021), Kae-Byeok Lee

99 — A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell

98 — Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair

97 — Shirkers – O Filme Roubado (2018), Sandi Tan

96 — Amor por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari

95 — Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley

94 — Atlantique (2019), Mati Diop

93 — Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan

92 — Corpo e Alma (2017), Ildikó Enyedi

91 — Dumplin’ (2018), Anne Fletcher

90 — Efeito Pigmaleão (2020), Mehdi Idir

89 — Uma Invenção de Natal (2020), David E. Talbert

88 — Cargo (2018), Yolanda Ramke e Ben Howling

87 — O Mundo é Seu (2018), Romain Gavras

86 — Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson

85 — Uma Terra Imaginada (2018), Yeo Siew Hua

84 — Resgate (2020), Sam Hargrave

83 — Caçadores de Trolls: A ascensão dos Titãs (2021), Johane Matte

82 — Tempestade de Areia (2016), Elite Zexer

81 — Dear Ex (2019), Mag Hsu e Hsu Chih-yen

80 — A Caminho da Lua (2020), Glen Keane

79 — Legítimo Rei (2018), David Mackenzie

78 — Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin

77 — Mais Uma Página (2018), Kagiso Lediga

76 — Enola Holmes (2020), Harry Bradbeer

75 — Divinas (2016), Houda Benyamina

74 — 18 Presentes (2020), Francesco Amato

73 — Golpe de Classe (2020), Sudhir Mishra

72 — O Que Ficou Para Trás (2020), Remi Weekes

71 — Uma Viagem à Groelândia (2016), Sébastien Betbeder

70 — Pai em Dobro (2020), Cris D’amato

69 — Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), Gaspar Antillo

68 — Ferry (2021), Cecilia Verheyden

67 — Tempo Compartilhado (2018), Sebastián Hofmann

66 — Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman

65 — Está Tudo Certo (2019), Eva Trobisch

64 — Era Uma Vez um Sonho (2020), Ron Howard

63 — Destacamento Blood (2020), Spike Lee

62 — Dovlatov (2018), Aleksey German Jr.

61 — A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia

60 — My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Gross

59 — O Pequeno Príncipe (2015), Mark Osborne

58 — Crimes de Família (2020), Sebastián Schindel

57 — O Grande Passo (2020), Sooni Taraporevala

56 — A Mala e os Errantes (2017), Adam Leon

55 — Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi

54 — Olhos de Gato (2020), Jun’ichi Satô

53 — Meu Eterno Talvez (2019), Nahnatchka Khan

52 — The Old Guard (2020), Gina Prince-Bythewood

51 — Ashin of The North (2021), Seong-hun Kim

50 — The Boys in The Band (2020), Joe Mantello

49 — Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti

48 — Você Nem Imagina (2020), Alice Wu

47 — Identidade (2021), Rebecca Hall

46 — O Vazio de Domingo (2017), Ramón Salazar

45 — Cidade de Gelo (2021), Michael Lockshin

44 — Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo

43 — Sintonizada em Você (2019), Ji-woo Jung

42 — A Noite de 12 anos (2018), Alvaro Brechner

41 — Viver Duas Vezes (2020), Maria Ripoll

40 — Lonely Island e os Irmãos Bash (2019), Mike Diva

39 — Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe (2017), Noah Baumbach

38 — A Caminho da Lua (2020), Glen Keane

37 — First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie

36 — Um Homem de Sorte (2019), Lykke-Per

35 — A Ligação (2020), Chung-Hyun Lee

34 — The 40-Year-Old Version (2020), Radha Blank

33 — Amizades Improváveis (2016), Rob Burnett

32 — O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos

31 — O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles

30 — O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia

29 — Paddleton (2019), Alex Lehmann

28 — Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo

27 — Rede de Ódio (2020), Jan Komasa

26 — A Escavação (2021), Simon Stone

25 — Pieces of a Woman (2020), Kornél Mundruczó

24 — Dois Papas (2019), Fernando Meirelles

23 — Pérolas no Mar (2018), Rene Liu

22 — Okja (2017), Joon-ho Bong

21 — Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer

20 — O Rei (2019), David Michôd

19 — 37 Segundos (2020), Hikari

18 — 7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto

17 — A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe

16 — Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher

15 — Ya No Estoy Aqui (2020), Fernando Frias

14 — A Sun (2019), Mong-Hong Chung

13 — Perdi Meu Corpo (2019), Jerémy Clapin

12 — O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani

11 — Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie