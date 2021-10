Ninguém é realmente um connaisseur do jazz até escutar a The Extremely Annoying Jazz Band, combo formado nos anos 50 por Cool Coleman, Pharaoh Tuthankmon, Chatto Baker e Thelonius Mongo. Com um som que mistura o beat bebop à batida barbitúrica dos bee gees, a banda do bandleader beatnik é do balacobaco.

The Extremely Annoying Jazz Band experimentou de tudo no jazz: maconha, cocaína, cuíca, reco-reco e sexo com animais de pequeno porte. Dessas experiências pop psicodélicas surgiu um som rascante e dodecafônico que os fãs consideram “um horror sem precedentes na história de jazz — e a gente não se esqueceu do Fusion!”

Por outro lado, os jazzófilos abertos a novas experiências se deliciaram com o sexy saxofone de Cool Coleman, o priápico piano d Chatto Baker, o violento violoncelo de Thelonius Mongo e o beatífico berimbau de Pharaoh Tuthankmon.

O disco “Up Your Jazz”, da gravadora Olympic Records, é o melhor exemplo da versatilidade vertiginosa da The Extremely Annoying Jazz Band. A bela bolacha foi genialmente gravada no valoroso Village Vangard, na malemolente Manhattan, durante uma apressada apresentação do combativo combo, tendo como convidada especial apenas uma cabra. Na época, o uso da cabra foi motivo de grande polêmica entre os fãs do jazz. Os puristas protestaram, mas atualmente, a cabra é comum em qualquer combo, seja como backing vocal, seja para práticas sexuais inconfessáveis.

Nas duas músicas que compõe as quatro horas do vinil “Up Your Jazz”, Pharaoh Tuthankmon persegue Cool Coleman com seu berimbau e o acerta no saxofone, enquanto Thelonius Mongo barbariza o baixo e Chatto Baker estapeia o teclado sem ligar a mínima para a cabra, que fica no canto mastigando uns fios até levar um choque.

O som de The Extremely Annoying Jazz Band é de uma excitante experimentalidade e lembra bastante a sinfonia de buzinas e xingamentos durante um congestionamento de trânsito. O resultado dessa virtuose vanguardista não é, nunca foi e jamais será jazz e, justamente por isso, The Extemely Annoying Jazz Band, é considerada melhor banda de jazz de todos os tempos.

Infelizmente, o disco “Up Your Jazz” é o único registro existente desse combo controverso, que se dissolveu logo depois que o vinil foi lançado pela Olympic Records. O grupo até tentou gravar um segundo disco, mas o solo de Thelonious Mongo foi confundido com um ganido de cachorro e toda a banda foi recolhida pela carrocinha. Menos a cabra, claro, que partiu para uma bem-sucedida carreira solo no rock progressivo.