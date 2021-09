7 grandes tesouros perdidos no catálogo da Netflix

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) era um humanista a seu modo. A obra de Nietzsche se caracteriza pela dureza, pelo pouco tato de que se utiliza ao lidar com as grandes questões que afligem o homem, um animal que pensa e que, justamente por causa de sua condição racional, mete os pés pelas mãos infinitas vezes ao longo de seus caminhos. A humanidade para Nietzsche é uma massa amorfa, indomável, que vaga pelo mundo sem noção muito clara acerca do que está fazendo, e que na maior parte dos casos apenas segue um líder ou alguém que se lhe apresenta como tal e é legitimado pela maioria, devotando-lhe seu destino e mesmo sua própria vida. Segundo Nietzsche, esses indivíduos seriam responsáveis por guiar suas respectivas sociedades rumo ao progresso, livrando-nas das armadilhas do pensamento massificado, mas, como o ser humano tem o verdadeiro dom de perverter tudo com que trava contato, a personalidade agregadora de alguém vigoroso o bastante para conduzir um grupo específico de pessoas se presta a exercer sobre elas um poder quase demoníaco, sugando-lhes a energia — e, mais concretamente, a força de trabalho —, no intuito de se tornar ainda mais invencível, valendo-se de uma qualidade rara, não muito palpável do ponto de vista da razão, considerada até sobrenatural por certos pensadores, o carisma. Nietzsche não falou sobre o carisma em específico, ideia amplamente desenvolvida por Max Weber (1864-1920), mas é evidente a relação entre esse conceito e a concepção nietzscheana do super-homem, absorvida com tal êxito ao longo dos anos que redundou mesmo numa interessante apropriação pela cultura de massa. Com o seu super-homem, Nietzsche quis mostrar a necessidade de se fomentar na natureza humana o gosto por se superar, por aceitar desafios sabidamente vultosos demais, vencê-los e provar-se constituído de uma matéria alheia aos outros mortais, sendo impossível, todavia, empregar esses poderes metafísicos e transcendentais em favor da coletividade, a fim de torná-la também superior — o que, claro, de tão improvável nunca aconteceria mesmo. Como dissemos antes, o homem tem uma capacidade muito sua no que diz respeito a torcer representações imagéticas e modos de pensar a seu talante, produzindo daí narrativas que, primeiramente, não condizem com o que se quis demonstrar e, por extensão, são sacadas para se coonestar expedientes que dão azo ao exato oposto do que se pretendia: foi o que houve com a noção do super-homem, interpretado à luz do nazismo. Um peão de rodeio, obstinado e completamente dedicado à carreira, que perde tudo o que tinha precisamente no exercício de sua atividade profissional, dispunha de todas as condições para se tornar um pária, um desajustado, um criminoso na pior das hipóteses mas, a muito custo, entende o propósito da desventura em sua vida; esse é o mote de “Domando o Destino” (2017), da chinesa Chloé Zhao, também diretora do aclamado “Nomadland” (2020) — que além de vencedor do Oscar de Melhor Filme, lhe conferiu o prêmio de Melhor Direção, e o de Melhor Atriz para a protagonista, Frances McDormand. A cantora outrora famosa, mas conformada com o ostracismo, de “Quién te Cantará” (2018), do espanhol Carlos Vermut, já acomodada com a tranquilidade da vida comum, mas que tem de voltar aos palcos por enfrentar sérios apuros de dinheiro, também suscita uma discussão relevante sobre renascimento e triunfo sobre as adversidades. Além de “Domando o Destino” e “Quién te Cantará”, há mais cinco títulos produzidos entre 2019 e 2006, os oito na Netflix, para saber o que fazer da vida em momentos em que até parece estar se descerrando a última cortina, mas que se revelam só uma breve pausa para o segundo ato.

Tigertail (2020), Alan Yang O diretor Alan Yang reconta a história do sonho americano à luz das aspirações de um jovem imigrante taiwanês procurando melhorar de vida na tão falada América. Para isso, ele deixa seu país, visando a ascender na fábrica em que trabalha e se casar com a filha do chefe, e se muda para a Nova York da década de 1970. Transcorrido meio século, tudo o que esse rapaz ambicioso e destemido consegue, porém, é um casamento desfeito, muitas amarguras ao longo da jornada no Ocidente e uma relação espinhosa com a filha.





Shéhérazade (2019), Jean-Bernard Marlin Protagonistas que oscilam na corda bamba, pendendo ora para a marginalidade, ora para a vontade neles quase contranatural de se emendar e levar uma vida como qualquer outra pessoa, normalmente levam o espectador ao delírio. O público torce por esses personagens, vibra com seus sucessos, se condói de suas desditas e chega ao cúmulo de elucubrar possíveis justificativas para suas más ações. No caso de Zachary, 17 anos, recém-saído da cadeia, escorraçado pela mãe, cuja única alternativa é se esgueirar pelos becos imundos e perigosos de Marselha — ou seja, o anti-herói típico —, o sentimento de piedade torna-se sem demora uma empatia cúmplice dado o carisma de Dylan Robert, que forma com Kenza Fortas — a Shéhérazade do título — um casal tão maldito quanto adorável.

Quién te Cantará (2018), Carlos Vermut Lila é uma cantora famosa que não pensava em subir aos palcos outra vez, mas se vê forçada a retomar a carreira por precisar de dinheiro. Pouco antes de sua reestreia, ela sofre um grave acidente e acorda com amnésia. Por isso, a empresária de Lila, Blanca, decide contratar Violeta, uma imitadora anônima da qual toma conhecimento ao assistir a um clipe. Violeta é a única que pode ensinar Lila a ser outra vez a grande diva que fora. “Quién te Cantará” não chega a ser um thriller típico, mas a narrativa é envolta por uma névoa de mistério; as duas protagonistas têm um carisma magnético, com a câmera e com os espectadores. Outro ponto alto do filme são as cenas em que Najwa Nimri, que vive Lila, interpreta as canções “Como um Animal” e “Procuro Olvidarte”.

Domando o Destino (2017), Chloé Zhao Brady Blackburn, peão de rodeio obstinado e que se dedica em tempo integral à carreira, só vê sentido na vida sobre o lombo de um cavalo, disputando o lugar mais alto do pódio e recebendo as gordas premiações em dinheiro. Ao montar um animal um pouco mais arisco, Brady sofre um revés em sua trajetória. A queda lhe provoca um traumatismo craniano severo e, a partir de então, ele terá de se defrontar com uma questão que nunca lhe ocorrera: como viver sem os cavalos, que lhe despertam tanta estima e ainda lhe garantiam o sustento? Os dias posteriores ao acidente, que se prolongam pela narrativa, podem lhe dar alguma pista de como não enlouquecer à medida que ele assuma a necessidade de um rigoroso exame de consciência quanto a suas atitudes para com quem lhe é próximo. Só assim Brady pode vislumbrar novas perspectivas, não de voltar a ser o que fora — isso é impossível —, mas de, por meio de uma espécie de renascimento, deixar o limbo em que fora atirado e voltar à vida. Depois da Palma de Ouro de 2017, Chloé Zhao ganhou o Oscar de Melhor Diretora e de Melhor Filme por “Nomadland” (2020).

That Girl in Yellow Boots (2010), Anurag Kashyap Ruth, cuja irmã se matara anos atrás, deixa o Reino Unido e parte para a Índia, à procura do pai que mal conhece, mas de quem não consegue esquecer, lembrança sempre rediviva graças a uma carta que ele lhe havia escrito. Ela é readmitida no país natal, mas sem licença para trabalhar formalmente, se vê forçada a virar “massagista”, um eufemismo para mitigar a ignomínia da prostituição. Enquanto tenta se enquadrar sob a nova — e quase inaceitável — realidade, Ruth segue no encalço do pai, uma empreitada que se lhe mostra cada vez mais irracional e perigosa.

El Infierno (2010), Luis Estrada O mexicano Benjamin García, o Benny, se despede da mãe e do irmão caçula para fazer a América. Passados 20 anos, ele é deportado e tem de se adaptar à dureza da vida no país de onde saíra cheio de sonhos, que o recebe com a economia na lona, desemprego, fome e a criminalidade que atinge níveis estratosféricos, resultado da malfadada política de combate ao tráfico de drogas. Não fosse o bastante, ouve a pior notícia possível: o irmão foi assassinado em circunstâncias tão esdrúxulas que a polícia nem conseguiu resolver o caso. Benny presta solidariedade à cunhada e ao sobrinho, enquanto tenta não se abater pelo mal-estar de, em meio a uma sucessão de tragédias pessoais e coletivas, se descobrir apaixonado pela viúva do irmão.