10 filmes sobre verdadeiras amizades, na Netflix, para você ver e se emocionar com seus amigos

Não são muitos aqueles que podem se dar ao luxo de dizer que tem amigos. Conforme você se torna adulto, com a limitação de tempo, com a distância, os compromissos, a família, acaba se tornando complicado manter uma amizade. Aqueles que ficam nas nossas vidas são pessoas que se esforçam para se manter por perto e com quem saberemos que podemos contar. Chame os seus amigos para uma sessão de cinema em casa e escolha um filme dessa lista para se emocionar com eles. Entre as produções, “Din e o Dragão Genial”, de 2021, de Chris Appelhans; “Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta”, de 2021, de Amy Poehler; e “Professor Polvo”, de 2020, de Pippa Ehrlich e James Reed. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Din e o Dragão Genial (2021), Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O documentário retrata a amizade improvável entre um mergulhador e um polvo na África do Sul. Craig Foster é cineasta e cresceu em contato direto com a natureza. Em um mergulho dentro de um tanque, ele descobre um polvo escondido sob um amontoado de conchas. Craig decide retratar o cotidiano do invertebrado e, com isso, faz descobertas riquíssimas sobre a vida debaixo da água.

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.

Paddleton (2019), Alex Lehmann Michael descobre ter um câncer em estágio terminal e confidencia ao seu melhor amigo, que também é seu vizinho do apartamento de cima, Andy. O filme gira em torno dos esforços da dupla em lidar com a dura notícia. Ambos são solteiros e suas vidas giram em torno um do outro. As rotineiras noites no sofá comendo pizza caseira enquanto assistem ao seu filme de kung-fu favorito, depois, jogam “paddleton”, uma brincadeira inventada por eles próprios. A amizade discreta e confortável se tornou essencial na vida de ambos.

Okja (2017), Bong Joon Ho Desde os quatro anos de idade, Mija criou Okja, uma espécie de super porca, ao lado de seu avô. No entanto, a família é apenas uma dentre 26 outras nas quais uma multinacional empresta animais transgênicos a agricultores para serem cuidados e depois transformados em comida. Quando a empresa decide pegar Okja de volta, Mija cruza o mundo com ajuda de alguns protetores de animais para salvá-la.

The Fundamentals of Caring (2016), Rob Burnett Trevor é um adolescente de 18 anos com distrofia muscular. Ben é um cuidador cujo primeiro cliente é Trevor. Com expectativa de viver poucos anos, o adolescente gasta seu tempo de frente para a televisão. Ben propõe que os dois façam uma viagem de carro pelo país e Trevor aceita. No meio da estrada, dão carona para Dot, uma jovem rebelde que embarcará com eles nessa aventura. Ao fim da jornada, o trio descobrirá a verdadeira amizade.

A Senhora da Van (2015), Nicholas Hytner Miss Shepherd é uma mulher excêntrica de origem misteriosa que estacionou “temporariamente” sua van estragada na garagem de um desconhecido de classe média, chamado Alan Benett. Formando uma amizade improvável, ela permanece no local durante 15 anos. À medida em que os laços entre eles se fortalecem, Bennett descobre os motivos pelo qual Shepherd odeia música, fala francês fluentemente e conhece todas as ruas de Londres tão bem quanto um taxista.