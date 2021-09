8 séries vencedoras do Emmy 2021 e onde assistir

O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank e Allan Scott (2 prêmio, Netflix)

Beth Harmon é uma órfã com inteligência acima da média e que um dia descobre que o zelador do orfanato em que vive joga xadrez no porão. Interessada, a menina pede para que o homem a ensine a jogar. Anos mais tarde, Beth se torna especialista em xadrez. Ao ser adotada por um casal, a liberdade fora do orfanato lhe dará oportunidade de mostrar suas habilidades com o tabuleiro em torneios nacionais e internacionais.