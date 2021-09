10 filmes quentes na Netflix para casais apaixonados

Selvagens (2012), Oliver Stone

Ben, Chon e a bela O vivem um triangulo amoroso com uma vida hedonista e luxuosa em Laguna Beach, sustentada pelo comércio de maconha medicinal. Ben é um budista e idealista que promove projetos de sustentabilidade e anti-pobreza no Terceiro Mundo, enquanto Chon é um veterano da Guerra do Iraque, cheio de traumas do passado. O ménage à trois é interrompido quando o truculento cartel Baja chega para exigir participação nos negócios. Os criminosos sequestram O com intuito de intimidar Ben e Chow. Com ajuda do Departamento Antidrogas, os dois rapazes decretarão guerra para recuperar a namorada.