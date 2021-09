10 séries alto-astral na Netflix para chutar o mau humor para longe

One Day at a Time (2017), Gloria Calderon Kellett e Mike Royce

Penelope Alvarez atuou como enfermeira no Exército dos Estados Unidos e agora trabalha no consultório do médico Leslie Berkowitz. Separada do pai de seus filhos, um ex-militar que sofre de alcoolismo e estresse pós-traumático decorrente do tempo em que serviu na guerra, ela agora cria os dois adolescentes, Elena e Alex, com ajuda de sua mãe, Lydia. A série retrata o cotidiano dessa família de origem cubana vivendo na América do Norte, superando seus traumas e refazendo sua vida.