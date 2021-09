10 melhores filmes de ação de 2021 para assistir na Netflix

Os vilões da ansiedade e do estresse que atormentam seu cérebro podem ser mais duros de matar que John McLane. Mas se você é um bom apreciador de filmes de ação, vai pelo menos conseguir dar umas boas porradas no mau-humor tirando um tempo para se divertir em frente à televisão. Segundo fontes (nós mesmos) muito precisas e confiáveis de estudos feitos pela Revista Bula, a melhor maneira de você combater as preocupações que tomam conta da sua mente é deixando-as para lá e gastando seu tempo com o que realmente importa: entretenimento e diversão. Por isso, selecionamos filmes recém-lançados que vão fazer você jorrar adrenalina pelos olhos e ficar bem relax. Destaques para “Abaixo de Zero”, de Lluís Quílez; “Army of the Dead”, de Zack Snyder; e “Céu Vermelho-Sangue”, de Peter Thorwarth. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Abaixo de Zero, Lluís Quílez Martin é um policial que, logo no primeiro dia de trabalho, recebe a incumbência de transferir um grupo de detentos para outro presídio. No meio da viagem, em uma noite gelada, sem ninguém por perto e poucas chances de comunicação, o comboio é brutalmente atacado. Martin e alguns presos sobrevivem e são perseguidos pelo grupo misterioso. Além de lutarem por suas vidas, eles, assim como o espectador, passam a entender as motivações do ataque conforme a trama se desenvolve.

Army of the Dead, Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

Céu Vermelho-Sangue, Peter Thorwarth Nadjia viaja com o filho, Elias, da Alemanha para os Estados Unidos para realizar uma transfusão de sangue que irá curá-la de uma doença misteriosa. Durante o voo, um grupo de terroristas assume o controle do avião e, então, é revelado que Nadjia é uma vampira que não tem outra escolha, senão soltar suas presas para defender a si própria e ao filho.

Justiça em Família, Brian Andrew Mendoza Raymond “Ray” Cooper é um marido enlutado que jura vingança depois que sua esposa doente foi morta pelas maquinações de uma grande e corrupta empresa farmacêutica. Enquanto isso, ele também deve proteger sua filha adolescente, Rachel, que agora é a única família que lhe resta.

Kate, Cedric Nicolas-Troyan Kate é uma assassina que trabalha para Varrick e tem a missão de exterminar alguns membros da Yakuza. Após atirar em uma de suas vítimas na frente da filha, Kate se arrepende e informa Varrick que não dará continuidade ao trabalho. No entanto, logo ela descobre que foi envenenada com radiação e morrerá em 24 horas. Kate usará o tempo que lhe resta para descobrir quem tramou contra sua vida e se vingar.

New Gods: Nezha Reborn, Ji Zhao Li Yunxiang é um motociclista e contrabandista que vive na cidade de Donghai. Ao descobrir que é a última reencarnação da divindade Nezha, Yunxiang é jurado de morte pelo Clã do Dragão, inimigo mortal da entidade. Enquanto aprende a controlar os poderes ígneos que agora residem dentro dele com ajuda de um mentor excêntrico, Yunxiang deve lutar contra uma onda de assassinos com superpoderes que perseguem sua família.

Nova Ordem Espacial, Sung-hee Jo O filme se passa em 2092 em uma aeronave chamada Victory, que coleta lixos espaciais. Um dia, eles coletam uma criança ciborgue chamado Dorothy, que, na realidade, é uma arma de destruição em massa. À princípio, eles se interessam na recompensa oferecida pelo governo no robô, mas os problemas que Dorothy trará à tripulação serão maiores que o prêmio.

Red, Thirumala Kishore Siddharth é um engenheiro civil bem-sucedido profissionalmente e que está prestes a se casar com a mulher que ama, Mahima. Aditya, apesar de fisicamente muito parecido com Siddharth, é exatamente o oposto. Bêbado, mulherengo e viciado em apostas, ele dá golpe em pessoas ricas para usar seu dinheiro em jogos de cartas. Após um assassinato em uma casa de praia, Siddharth e Aditya acabam presos suspeitos do crime. Com provas insuficientes, a polícia tem pouco tempo para descobrir qual dos dois foi o verdadeiro culpado.

Samurai X: A Origem, Keishi Ohtomo Antes de Himura Kenshin conhecer Kaoru, ele era um terrível assassino conhecido como Hitokiri Battousai. O longa-metragem conta a história de quando Kenshin, ainda jovem, se torna o assassino número um da Era Meiji. Mostra sua luta contra o Shogunato durante os últimos dias da era Tokugawa, e como ele ganha a famosa marca “X” em sua bochecha esquerda. Nos primeiros dias de Himura Kenshin como Hitokiri Battousai, ele conhece Yukishiro Tomoe, uma bela jovem aparentemente serena, mas sempre com uma expressão triste. Battousai e Tomoe se apaixonam, mas ele não sabe que Tomoe carrega um grande fardo em seu coração que mudaria a vida de ambos para sempre.