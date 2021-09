10 filmes para assistir na Netflix e rir até 2022

Superbad: É Hoje (2007), Greg Mottola

Seth e Evan são dois adolescentes socialmente ineptos que querem perder a virgindade antes que o ensino médio acabe. Um dia, eles descobrem que acontecerá uma grande festa entre os estudantes e que seu amigo Fogell comprou uma identidade falsa. Contando com o documento de Fogell, Seth e Evan se oferecem para comprar bebidas alcoólicas para as garotas que eles gostam antes da festa. Fogell, no entanto, é assaltado enquanto está no mercado. Este é apenas o início de uma série de acontecimentos desastrosos que transformarão a noite em uma catástrofe memorável.