10 séries de comédia inteligentes para ver no Amazon Prime Video e Netflix

Rir é uma das melhores reações do corpo e proporciona um bem-estar incomum, porque é altamente contagioso. Sim, ele aciona em quem estiver perto o tal neurônio-espelho. Dessa forma, quem te ver sorrir vai sentir vontade de sorrir também. Mas essa lista de séries selecionadas pela Revista Bula fará você se divertir e, ao mesmo tempo, evoluir intelectualmente. Com piadas e histórias geniais, você será incomodado e levado a reflexões que jamais pensaria conseguir com uma comédia. Entre elas, “Good Omens”, de 2019, de Neil Gaiman e Terry Pratchett; “The Marvelous Mrs. Maisel”, de 2017, de Amy Sherman-Palladino; e “Crise em Seis Cenas”, de 2016, do célebre Woody Allen. Os títulos estão organizados de acordo com a plataforma disponível e o ano de lançamento. Eles não seguem critérios classificatórios.

Amazon Prime Video

Good Omens (2019), Neil Gaiman e Terry Pratchett Crowley é anjo caído e serve a Satanás, enquanto Aziraphale serve a Deus. Ambos são embaixadores na Terra, que serve como um mero campo de testes para o caráter dos humanos e prequela para o duelo final entre céu e inferno. Entediados com seu longo trabalho, eles começam a encontrar diversões mundanas e acabam acobertando os esquemas um do outro para escapar de suas obrigações. No entanto, a chegada do Anticristo, de 11 anos de idade, ameaça toda a farra e eles terão que lutar para impedir o Apocalipse.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino A série é ambientada nos anos 1950, em Manhattan. Midge Maisel é uma dona de casa exemplar, de família judaica, que se desdobra para ajudar o marido a realizar o sonho de se tornar um comediante de stand-up. Sua vida vira de cabeça para baixo quando o marido a deixa por outra mulher. Midge tem de reavaliar suas escolhas e, de repente, descobre que quem tem o real talento para a comédia é ela. Ao seguir carreira na profissão, Midge choca sua comunidade e reconstrói sua vida.

Crise em Seis Cenas (2016), Woody Allen Sidney e Kay são um casal de idosos da chamada “esquerda caviar”, que vive em Nova York. Vivendo em sua bolha de consumismo e conforto, quase que como aliados de um sistema que lhes favorece, o casal tem seu mundo chacoalhado com a chegada de Lennie, uma jovem ativista da ultraesquerda, que precisa se esconder na casa deles após se tornar procurada pelo FBI por terrorismo.

Fleabag (2016), Phoebe Waller-Bridge Fleabag é dona de uma cafeteria temática que cobra valores exorbitantes por qualquer coisa em seu cardápio sem muitas opções. Constantemente levando fora de seu namorado, que sempre volta, ela preenche o vazio com encontros sexuais sem sentido com pessoas terríveis. Sua melhor amiga acaba de morrer em um acidente de trânsito quase intencional, e as memórias traumáticas desse incidente a tornam auto aversiva. Agora, sua única amiga é sua irmã com quem não tem o mínimo de conexão. Tudo parece estar dando errado na vida de Fleabag, pelo menos tudo isso ocorre da maneira mais absurdamente cômica e inesperada.

Monk (2002), Andy Breckman Adrian Monk foi uma celebridade no Departamento de Polícia de São Francisco, lendário por usar métodos não convencionais para solucionar os casos mais complexos. Quando sua esposa morre em um trágico assassinato, ele desenvolve um caso extremo de transtorno obsessivo-compulsivo. Consumido por suas obsessões e peculiaridades e atormentados por incontáveis fobias, Monk perdeu o distintivo e agora luta contra os germes.



Netflix

The Chair (2021), Amanda Peet e Annie Wyman Uma universidade falida e presa ao passado dá a uma mulher asiática, Ji-Yoon, uma chance como diretora de Literatura da instituição para tentar mostrar que está se modernizando e ouvindo a demanda do corpo discente. Ao lado das colegas de trabalho, Yaz e a professora Hambling, Ji-Yoon irá lutar contra aqueles que não acreditam que ela seja adequada e capacitada para o cargo.

Atlanta (2016), Donald Glover Earn era um adolescente inteligente e promissor que teve seu futuro interrompido após engravidar a melhor amiga, Vanessa. Agora que é pai e tem responsabilidades, se tornou agente de seu primo, o rapper Alfred Miles, ou Papel Boy, como é conhecido, que acaba de lançar seu primeiro hit. Earn faz o possível para levar seu primo para os mais altos níveis de sucesso. Eles estão sempre acompanhados pelo amigo Darius, que apesar de visionário parece viver em outro planeta.

Master of None (2016), Aziz Ansari, Alan Yang A série acompanha o cotidiano do nova-iorquino Dev, um aspirante a ator na casa dos 30 anos e que ainda não sabe o que quer para seu futuro. Os episódios abordam de maneira divertida e inusitada a vida de Dev como filho de imigrantes indianos, apesar de aproveitar bem a sua juventude como um rapaz privilegiado de classe média, preocupado com frivolidades da vida contemporânea, como encontros promovidos por aplicativos e saídas para bares com os amigos.

BoJack Horseman (2014), Raphael Bob-Waksberg Entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, o cavalo antropomórfico BoJack protagonizou um famoso sitcom que o tornou celebridade. Agora, decadente, mas ainda rico e mulherengo, heranças de sua glória passada, ele vive amargurado, depressivo e cansado entre suas quatro paredes. Desesperado para retornar aos holofotes de Hollywood, ele tentará colocar sua carreira nos trilhos com ajuda de sua agente, Princess Carolyn.