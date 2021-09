5 séries de suspense na Netflix que o deixarão de queixo caído

Já dizia Jack Black em “Escola do Rock”: “Você não é hardcore a menos que viva hardcore”. E se seu clube é o das pessoas que adoram passar um susto, dormir matutando sobre um enigma obscuro e ficar de cabelo em pé com histórias misteriosas, essa é a sua lista. Com essa seleção de séries que a Revista Bula escolheu para te deixar de queixo caído, você vai realmente se impressionar. Entre as obras, “Clickbait”, de 2021, de Tony Ayres e Christian White; “Inocente”, de 2021, de Oriol Paulo; e “Katla”, de 2021, de Sigurjón Kjartansson e Baltasar Kormákur. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Clickbait (2021), Tony Ayres e Christian White Nick Brewer é casado com Sophie e pai de dois filhos adolescentes, Ethan e Kai. No aniversário da mãe de Nick, a família decide se reunir em um jantar para celebrar, quando sua irmã mais nova, Pia, decide aparecer bêbada e descontrolada, estragando a festa. Nick a expulsa da casa e diz que quer vê-la fora de sua vida. Na manhã seguinte, ele não aparece no trabalho e ninguém sabe notícias, até que um vídeo em que Nick aparece machucado se torna viral. As imagens são reais ou não passam de uma brincadeira de mal gosto?

Inocente (2021), Oriol Paulo Anos após matar acidentalmente um jovem durante uma briga em uma boate, Mateus Vidal reconstrói sua vida e se torna um advogado bem-sucedido. Sua mulher está grávida e tudo parece ter retomado os eixos. No entanto, quando passa a receber vídeos e mensagens suspeitas de um homem que usa o aparelho celular da esposa, Mateus se dá conta de que o passado voltou para o assombrar. Estranhamente, o suicídio de uma freira parece ter conexão com sua história.

Katla (2021), Sigurjón Kjartansson e Baltasar Kormákur Katla se passa em uma pequena cidade nórdica isolada chamada Vik. Quase fantasmagórico, o local é gradualmente abandonado por seus habitantes, que se veem ameaçados por um vulcão subglacial que entrou em erupção há um ano. O cotidiano de quem optou por ficar na cidade vira de cabeça para baixo quando uma jovem, coberta de cinzas, surge do nada. À medida que as perguntas se multiplicam, outras pessoas estranhas começam a aparecer na cidade. De onde eles vêm?

Law School (2021), Suk-Yoon Kim Quando um professor morre em uma importante faculdade de direito, todos no campus são colocados sob o radar. Além disso, o pouco simpático e detestado por todos professor Yang Jon Hoon é rotulado como o principal suspeito. À medida em que os alunos embarcam em uma jornada investigativa, eles descobrem segredos profundamente ocultos.