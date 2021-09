7 grandes filmes na Netflix para assistir antes do ensaio do golpe (de 7 de setembro)

Neste dia 7 de setembro o país comemora sua Independência. Calma, independência de Portugal, ainda continuamos colônia dos… Não, espere, isso não vem ao caso. E, como se não bastasse, além do brasileiro assistir todos os dias nos noticiários sobre a alta do dólar, da carne e do combustível, as mortes por coronavírus, os preços exorbitantes dos planos de saúde e da escola das crianças, vem mais uma sequência do filme de terror que tem sido a saga do cidadão comum: o ensaio do golpe. Para te preparar para as grandes emoções que estão previstas para a data, a Revista Bula indica algumas obras cinematográficas. Entre elas, “Resgate”, de 2020, de Sam Hargrave; “Bad Day for the Cut”, de 2017, de Chris Baugh; e “Sem Perdão”, de 2017, de Ric Roman Waugh. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Resgate (2020), Sam Hargrave Tyler Rake é um mercenário e recebe a missão de resgatar o filho do maior traficante da Índia, sequestrado pelo maior líder do narcotráfico de Bangladesh, Amir. Após conseguir recuperar o jovem do cativeiro, as fronteiras do país são fechadas pelo sequestrador, que inicia uma caçada à dupla. Os contratantes pedem, então, para que Rake deixe o indefeso rapaz para trás para se salvar, mas sua dignidade e as lembranças do próprio filho já morto o impedem de abandonar o garoto.

Bad Day for the Cut (2017), Chris Baugh Donal é um homem de meia-idade que vive em uma pequena fazenda com sua mãe. Com uma vida social limitada ao pub local e consertando carros, Donal é lançado a uma vida mais agitada quando se depara com sua mãe morta na sala de estar, aparentemente vítima de latrocínio. Ele decide se vingar dos culpados, entrando em um jogo de gato e rato cheio de carnificina e brutalidade.

Sem Perdão (2017), Ric Roman Waugh Jacob Harlon é um pai de família enviado para a prisão por homicídio culposo após um acidente de trânsito que matou seu melhor amigo. Logo ele entra em uma gangue de supremacistas brancos para sobreviver. Durante um motim na cadeia, Jacob é identificado e tem sua sentença prolongada. Ele sai após dez anos, sob o olhar atento de seu agente de condicional, Kutcher. Rapidamente Jacob é atraído novamente para mundo do crime, agora fora da prisão, onde terá que determinar seu próprio destino.

O Protetor (2014), Antoine Fuqua Robert McCall é um ex-agente do governo que agora vive uma vida tranquila em Massachusetts, onde trabalha em uma loja de ferragens. Distante de seu antigo trabalho, que exigia violência e derramamento de sangue, McCall gosta de conversar com seus clientes e ser um sujeito amigável. Até que conhece Teri, uma adolescente vítima do tráfico sexual e que é forçada à prostituição. McCall se vê determinado a ajudá-la depois que a garota é espancada por seu cafetão. Não demora para que McCall se aprofunde em um confronto perigoso e violento com a máfia russa.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Na França ocupada pela Alemanha nazista, a refugiada judia Shosanna Dreyfus testemunha o coronel Hans Landa massacrar sua família. Escapando por pouco com vida, ela planeja sua vingança. Anos depois, um herói de guerra alemão se interessa por Shosanna e organiza uma estreia de filme no cinema em que ela dirige. Com a promessa da presença dos maiores oficiais nazistas, o evento chama a atenção dos Bastardos, um grupo de soldados guerrilheiros judeus-americanos, comandado pelo tenente Aldo Raine. Conforme o grupo avança e os planos de vingança da jovem são colocados em prática, seus caminhos se cruzam em uma noite fatídica que muda a história para sempre.

Sleepers: A Vingança Adormecida (1996), Barry Levinson Um grupo de adolescentes do subúrbio de Nova York se envolvem em uma trágica brincadeira, quando um carrinho de cachorro-quente roubado mata acidentalmente uma pessoa. Em um centro de detenção, os menores passam anos sob um regime de brutalidades e torturas. Treze anos mais tarde, livres e adultos, eles terão a oportunidade de vingarem de seu algoz.