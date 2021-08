10 filmes na Netflix vão estragar seu sono para sempre

Filmes de terror e suspense sempre deixam a gente com aquela sensação gelada no peito quando terminam. Você pode até se esquecer dele no decorrer do dia, mas quando chega a noite, a história volta toda na sua cabeça para te aterrorizar e impedir de ter um sono tranquilo. Se você não é desses que fica remoendo os enredos de horror, parabéns pela bravura! Algumas produções conseguem deixar estremecidos até os mais céticos. Alguns sádicos (brincadeirinha) adoram a sensação de susto provocada por essas produções. A Revista Bula selecionou alguns filmes do catálogo da Netflix que não irão deixar mais você ter sua noite de sono em paz. Entre eles, “A Classic Horror Story”, de 2021, de Roberto De Feo e Paolo Strippoli; “Terapia do Medo”, de 2011, de Roberto Moreira; e “Sem Conexão”, de 2020, de Bartosz M. Kowalski. Os títulos estão organizados de acordo

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Classic Horror Story (2021), Roberto De Feo e Paolo Strippoli Cinco pessoas pegam carona em um motorhome para um destino em comum. A noite cai e, no meio da rodovia, o cadáver de um animal os obriga a desviar o veículo, que acerta uma árvore. Quando retomam a consciência, se veem no meio do nada. A estrada em que estavam simplesmente desaparece e há apenas uma densa e impenetrável floresta ao seu redor. Em uma clareira no meio da mata, uma casa de madeira que descobrem ser o local de uma seita tenebrosa.

Terapia do Medo (2021), Roberto Moreira Clara é uma atleta campeã, que faz dupla em vôlei de praia com sua irmã, Fernanda. Sofrendo de distúrbios psicológicos inexplicáveis, ela recorre a diversos tipos de terapia. Um dia sofre um acidente de trânsito e acaba catatônica. Na esperança de ajudá-la, Fernanda a leva para passar por sessões experimentais de hipnose com um médico chamado Bruno. No entanto, o método traz resultados desastrosos e intensifica as visões assustadoras e sobrenaturais de Clara.

Sem Conexão (2020), Bartosz M. Kowalski Um grupo de adolescentes viciados em tecnologia é enviado por seus pais para um centro de reabilitação no meio de uma floresta. Sem seus aparelhos celulares e computadores, os jovens se veem completamente off-line diante de uma ameaça invisível que surge na mata, fazendo com que eles desapareçam misteriosamente um por um. Sem ter como pedir socorro, eles precisam elaborar um plano de fuga antes que seja tarde demais.

The Old Ways (2020), Christopher Alender Cristina Lopez é uma repórter mexicana-americana que retorna à sua cidade natal para apurar uma história sobre bruxaria e curandeiros. Ela se torna o ponto central de sua própria matéria, quando é raptada por uma “bruja” e seu filho. Mantida em cativeiro, seus sequestradores acreditam que dentro de Cristina existe um demônio que precisa ser exorcizado a qualquer custo. Enquanto ela luta para escapar, começa a perceber evidências de que a bruxa e seu filho podem estar certos, no fim das contas.

Águas Que Corroem (2018), Jen McGowan Sawyer é uma estudante universitária a caminho de uma entrevista de emprego em Washington DC. Logo ela se vê perdida, conforme o GPS a envia por caminhos que não existem. Frustrada, ela decide parar na estrada e abrir um mapa de papel, quando dois desconhecidos suspeitos oferecem ajuda. Pressentindo o perigo, Sawyer tenta escapar. Inicia-se, então, um jogo de gato e rato.

Annabelle 2: A Criação do Mal (2017), David F. Sandberg Uma freira e algumas meninas órfãs são levadas para uma fazenda no interior na Califórnia. No local, vivem o ex-fabricante de brinquedos Samuel Mullins e sua esposa, Esther. Anos antes, a filha do casal, Annabelle, havia morrido em um trágico acidente de carro. Quando uma das crianças entra furtivamente no quarto que pertencia à menina, ela encontra uma boneca aparentemente inocente que ganha vida própria.

It — A Coisa (2017), Andy Muschietti Sete amigos em Derry, no Maine, estão prestes a enfrentar seu pior pesadelo: um antigo mal que muda de forma e emerge do esgoto a cada 27 anos para atacar as crianças da cidade. Bill, Richie, Beverly, Ben, Mike, Stan e Eddie se unem em uma leal amizade ao longo de um verão tenebroso. Cada um deverá superar seus próprios medos pessoais para enfrentar o palhaço assassino e sanguinário conhecido como Pennywise.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal formado por um famoso escritor e uma mulher mais jovem, que está grávida, se muda para uma antiga casa arruinada e a reconstrói para que se torne um lar perfeito. Quando um visitante inesperado bate à porta e pede para passar a noite na residência, o marido aceita, já que se trata de um admirador de seus livros. De repente, novas visitas inconvenientes surgem, abalando o sossego da recém-formada família e causando eventos perturbadores. O aconchego familiar se torna, de repente, um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

O Mistério de Grace (2014), Jeff Chan Grace Hill é uma adolescente religiosa que nasceu de um parto sangrento e amaldiçoado. Agora, como caloura universitária, a recatada Grace experimenta álcool, se apaixona por um rapaz e vive como uma jovem comum. Aliás, quase, não fosse por um demônio que insiste em assombrar seus sonhos e aparecer no espelho. Gradualmente consumida pela entidade maligna, logo a possessão toma conta de Grace, que só poderá ser resgata por meio de um tradicional exorcismo.