Como virar um talibã jihadista muito fashion

Finalmente, os chacais do Grande Satã saíram todos correndo do Afeganistão e nós, os guerreiros do Talibã, podemos voltar a lacrar sob o sol inclemente do deserto, oba! Me contaram que tem gente na Al Qaeda e no ISIS morrendo de inveja, mas isso não tem importância. Nós vencemos os sionistas e os cruzados, ora! Não é ‘aznimiga’ que vai fazer a gente tombar, não é mesmo?

Mas, presta atenção, porque para biscoitar direito, é importante manter a elegância e se vestir muito bem. Sempre! Antes de sair por aí enfrentando os sionistas e cruzados, siga essas importantes dicas de moda no nosso breve, porém muito útil “Guia do Jihadista Fashion”.

Lembre-se: o melhor homem-bomba é aquele que explode de elegância.

“O homem-bomba fashion deve sempre escolher roupas largas e confortáveis. Slimfit é tendência, mas não para a Jihad. Valorizar as formas é importante, mas antes é preciso esconder muito bem o explosivo dos sionistas e cruzados (Que voem em mil pedacinhos como se fossem confetes em baile do Monte Líbano!).”

“O turbante de um homem precisa combinar com a cor do cinto e das sandálias, mas jamais com as meias! Especialmente no deserto, onde usar meias é sempre uma abominação aos olhos penitentes do Profeta!”

“Para cuidar da pele maltratada pelo sol inclemente do deserto (Que mil tratores removam essas areias horrorosas!), o jihadista fashion deve sempre usar protetor solar. Uma pele bem tratada faz toda a diferença na hora de vencer os chacais sionistas da Nova Babilônia!”

“A barba de um crente deve ser longa como os pensamentos em louvor a Alá, mas livre dos piolhos materialistas, que devem ser todos dizimados a golpes impiedosos de pente embebido em creolina. Lembre-se: apiedar-se do piolho é palhaçada aos olhos penitentes do Profeta!.”

“Decore a coronha da sua AK 47 com arabescos, fitinhas e lantejoulas. Mas nunca, nunca mesmo, com fotos de garotas ocidentais nuas e decantes. Uma vez um conhecido meu, o Omar Khafifa, fez isso. No meio do tiroteiro, ele ficou olhando para a moça decadente e levou um balaço ocidental bem no meio da fuça. Bem-feito.”

“Pintar a barba deixa o jihadista muito mais sexy e elegante. Mas a barba de um crente só admite três cores: negra com as noites do deserto, branca como a neve das montanhas afegãs ou marrom como o traseiro de um camelo amoroso. Barba lilás ou pink não inspira terror e é muito difícil de combinar com o turbante. Fica a dica.”