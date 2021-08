12 filmes para entender o Talibã e outros conflitos no Oriente Médio

Previsível e, ao mesmo tempo, inacreditável, as notícias sobre a tomada de Cabul e províncias pelo Talibã revive um dos maiores terrores vivenciados no Oriente Médio nas últimas décadas. Como um pesadelo que se repete, a população afegã se vê lançada à mercê de radicais jihadistas que praticaram crimes contra seres humanos, especialmente minorias, durante os anos 1990. Embora a retomada da democracia no país fosse o desfecho desejado por todo o mundo, a ofensiva relâmpago é um retrato de que os problemas nos países do Oriente Médio são muito mais complexos e enraizados do que acompanhamos nos noticiários. Para entender minimamente melhor o que ocorre, a Revista Bula selecionou uma lista de produções sobre o tema, disponíveis na Netflix. Entre elas, “ Pai, Filho, Pátria ”, de 2020, de G Leslye Davis e Catrin Einhorn; “A Ganha-Pão”, de 2017, de Nora Twomey; e “Layla M.”, de 2016, de Mijke de Jong. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Pai, Filho, Pátria (2020), Leslye Davis e Catrin Einhorn Brian Eisch parte para servir no Afeganistão, enquanto seus dois filhos ficam sob supervisão de um tio. A mãe escolheu não fazer parte da família anos antes. Quando Brian é ferido em combate e forçado a voltar para casa, ele já é um homem completamente diferente. Juntos, pai e filhos terão de se reconciliar com os danos causados pela guerra. O documentário traça um estudo etnográfico sobre a masculinidade americana e o vínculo paternal desafiado por muitas gerações pelo dever de servir ao exército.

Missão no Mar Vermelho (2019), Gideon Raff O filme conta a história verídica de uma missão de resgate israelense nos anos 1980, a Operação Irmãos. Um grupo de agentes disfarçados do Mossad aluga um resort deserto no Sudão, onde canaliza refugiados judeus etíopes e os envia para barcos navais de Israel. Os agentes administraram o hotel, ao mesmo tempo em que salvaram cerca de 8.000 pessoas.

Mosul (2019), Matthew Michael Carnahan A produção norte-americana e completamente em idioma árabe conta a história de um esquadrão paramilitar que atua na cidade destruída pela guerra no Iraque, Mosul. O grupo enfrenta a organização jihadista Estado Islâmico. Após ver seu tio morrer durante um ataque terrorista e ser salvo pelo esquadrão, um policial decide se unir aos combatentes. O filme é inspirado em um artigo publicado pela revista “New Yorker.”

A Vida Pela Notícia (2018), Hernán Zin Após sofrer um acidente no Afeganistão em 2012, o cineasta Hernán Zin se viu em um abismo mental quando todos os seus traumas de guerra vividos nos últimos 20 anos de reportagens implodiram. Solitário, depressivo e com comportamento autodestrutivo, Hernán decidiu entrevistar outros jornalistas para entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Os relatos dos traumas sofridos por repórteres de guerras são retratados neste documentário brutal sobre aqueles que se arriscam para manter o mundo informado.

O Anjo do Mossad (2018), Ariel Vromen Ambientado entre 1967 e 1973, período entre as duas guerras árabes-israelenses que alteraram o curso da história da região. Em 1967, o Egito está ansioso para recuperar parte de seu território que perdeu. Ashraf Marwan é o genro preterido de Gamal Abdel Nasser, líder político egípcio. Frustado, Marwan entra em contato com a embaixada israelense e altera o curso de toda sua vida. Logo, Nasser será morto e Sadat será o novo chefe da nação. Marwan, então, é incumbido de espionar Sadat e seus confidentes em um jogo de gato e rato às sombras da guerra.

A Ganha-Pão (2017), Nora Twomey Parvana é uma menina de 11 anos que vive em Cabul com sua família sob o governo do Talibã. As mulheres são proibidas de sair de casa para ir ao mercado, mas Parvana tem permissão, desde que acompanhada por seu pai, um ex-professor de apenas uma perna. Quando o pai é preso, a família não tem como conseguir comida para sobreviver. Então Parvana decide cortar os cabelos e viver como um garoto, trabalhando com pequenos bicos para alimentar os irmãos. À medida em que experimenta esse grau incomum de liberdade, ela começa a cogitar a possibilidade de sair de Cabul e começar uma vida nova.

Castelo de Areia (2017), Fernando Coimbra Matt Ocre é um inexperiente soldado que enfrenta a dura realidade da guerra quando sua unidade é encarregada de consertar uma estação de bombeamento de água danificada por bombas americanas em uma vila rural no Iraque. Durante a missão, os soldados são pegos em uma emboscada pelo inimigo. Relutante em ter de lutar, Ocre se dá conta de que não nasceu para a carreira militar.

Máquina de Guerra (2017), David Michôd Glen McMahon é um general excêntrico e caricato incumbido de vencer conflitos em cidades do Afeganistão dominadas por forças insurgentes. Sua missão, além do campo de batalha, é driblar burocratas do Exército e fazer aliados no campo de batalha. Quando um jornalista da “Rolling Stone”, que acompanha a missão, publica uma matéria jornalística comprometedora, sua reputação será colocada em risco.

Cães de Guerra (2016), Todd Phillips David Packouz e Efraim são dois amigos que vivem uma vida comum e enfrentam dificuldades financeiras. Um dia, a dupla consegue fechar um acordo com o pentágono para fornecer armas e munições para aliados dos Estados Unidos no Afeganistão. Inspirado em uma história real, o acordo fechado com o governo americano alcançou a marca de trezentos milhões de dólares.

Layla M. (2016), Mijke de Jong Layla é uma adolescente muçulmana rebelde, em Amsterdã, que participa de reuniões secretas jihadistas on-line e se sente frustrada com a apatia religiosa dos pais. Quando conhece Abdel, outro jovem radical comprometido à causa, se casa com ele e deixa a família para viver em Amã, onde espera viver uma vida alinhada com os ensinamentos islâmicos. Lá ela encontra uma sociedade severamente patriarcal que a viola de sua necessidade intrínseca de ter controle sobre seu próprio destino.