10 grandes filmes escondidos na Netflix que pouquíssimas pessoas viram

Esses filmes parecem até segredo, porque pouca gente fala sobre eles, apesar de serem ótimos. Eles não despontam no Top 10 e nem se destacam constantemente em listas por aí, mas merecem ter seu valor reconhecido. Essa lista de produções de alto nível que pouca gente assiste veio para fazer justiça a essas obras pouco valorizadas. Algumas, inclusive, premiadas, mas que agora estão abandonadas no fundo do oceano da Netflix, como um navio naufragado. Destaque para “Lost Girls — Os Crimes de Long Island”, de 2020, de Liz Garbus; “Dezessete”, de 2019, de Daniel Sánchez Arévalo; e “O Banqueiro da Resistência”, de 2018, de Joram Lürsen. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Lost Girls — Os Crimes de Long Island (2020), Liz Garbus Quando Shannan Gilbert, de 24 anos, não comparece ao jantar marcado com sua mãe, Mari, ela sabe que algo terrível pode ter ocorrido com a filha. A família decide relatar o desaparecimento na delegacia e não é levada à sério. Então, Mari decide conduzir uma investigação independente para descobrir o que houve com Shannan. Enquanto isso, corpos de mulheres são descobertos revelando casos de assassinatos de mulheres negligenciados pela polícia.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector é um adolescente problemático de 17 anos, condenado à detenção após roubar um aquecedor. No centro para menores infratores, ele é incumbido de cuidar de um cãozinho de rua, a quem batiza de Ovelha. Com o tempo, Hector e Ovelha se tornam grandes amigos, mas o animal é adotado por uma família, deixando o adolescente desolado. Hector foge da instituição e parte em uma viagem pelo país para recuperar seu cachorro com ajuda do irmão e da avó moribunda.

O Banqueiro da Resistência (2018), Joram Lürsen Wally e Gijs são dois irmãos banqueiros e ricos em Amsterdã que, após testemunharem vários amigos, vizinhos e colegas serem conduzidos a campos de concentração, durante a ocupação da Alemanha nazista, decidem abrir um banco para financiar a resistência holandesa. Eles revivem um fundo de bem-estar extinto e desviam parte do dinheiro, cometendo fraude bancária para salvar judeus do holocausto.

Ella e John (2017), Paolo Virzi Após quase 50 anos de casamento, John e Ella sofrem os infortúnios da velhice. Ele está com demência, enquanto ela tem uma doença não revelada abertamente, mas vive engolindo cápsulas empurradas garganta abaixo com uísque. John é um intelectual introspectivo, já Ella é enérgica e faladeira. A fim de aproveitarem a velhice da melhor maneira, a esposa o convence a embarcarem em uma viagem de trailer pelos Estados Unidos.

Fé Corrompida (2017), Paul Schrader Ernst Toller é reverendo em uma congregação histórica de Nova York e esconde por baixo da batina preta uma alma atormentada e repleta de culpas do passado. Toller encara sua missão religiosa como uma penitência. Em meio aos seus próprios problemas, é forçado a orientar um jovem casal problemático, enquanto descobre que sua igreja faz acordos sombrios com grandes empresas.

A Mala e os Errantes (2016), Adam Leon Danny é um jovem morador do Queens que sonha em ser chef, mas tem sua rotina interrompida quando o irmão, Darren, liga de da prisão pedindo que ele execute um trabalho de honestidade questionável em seu lugar. Pressionado, Danny comparece à tarefa designada e tudo dá errado, exceto pelo fato de conhecer Ellie, contratada para ser sua motorista durante a ação. Os dois encontrarão o amor em uma situação perigosa e improvável.

Other People (2016), Chris Kelly David é um escritor de comédias que mora em Nova York, que teve um sucesso rápido e precoce e acaba de terminar com seu companheiro de longa data, Paul. Ele retorna à casa onde cresceu, no subúrbio de Sacramento, para cuidar de sua mãe doente, Joanne, uma professora de escola infantil que está prestes a iniciar a quimioterapia. Ele lida com sua depressão, enquanto é obrigado a viver situações constrangedoras com o pai conservador que ainda não aceitou sua homossexualidade, e suas duas irmãs, a quem ama, mas não tem intimidade suficiente.

Straight Outta Compton: A História do N.W.A. (2015), F. Gary Gray O filme acompanha o grupo de rap N.W.A., desde seu início humilde até o auge de sua fama, parando ao longo do caminho para atingir os marcos da carreira. No enredo é abordado como as atitudes dos integrantes foram moldadas em Compton, uma cidade em Los Angeles com reputação mergulhada em drogas, crimes, gangues de rua e taxas chocantes de homicídios. Após episódios de discriminação e assédios praticados pela polícia e vivenciados pelos rappers, o N.W.A. desafia de maneira escancarada os agentes em seus discos e nos palcos.